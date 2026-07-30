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Звездный дождь, комета и шесть планет: чем впечатлит небо в августе

ночное небо с астрономическими событиями, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:24 Фото: pixabay
Август-2026 станет одним из самых интересных месяцев года для любителей астрономии. Жителей Казахстана ждут сразу несколько ярких небесных явлений: пролет кометы, пик знаменитого метеорного потока Персеиды, утренний парад планет. Произойдет и полное солнечное затмение, сообщает Zakon.kz.

Какие космические события астрономического календаря можно будет увидеть с территории нашей стран и в какое время, рассказала редакции казахстанский астроном Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова Светлана Мошкина.

Комета Темпеля приблизится к Земле

Уже с начала июля на вечернем небе после захода Солнца можно наблюдать комету 10P/Темпеля 2. Свой перигелий – ближайшую к Солнцу точку орбиты – она пройдет 2 августа, а минимальное расстояние до Земли будет достигнуто 3 августа.

По словам ученого, увидеть комету смогут жители обоих полушарий, в том числе Казахстана. Однако для наблюдений понадобится хотя бы бинокль, а лучше – небольшой телескоп.

"В нашей стране наблюдать комету можно было весь июль, до 3 августа. Далее она перейдет в Южное полушарие, и в Казахстане после этого комету уже увидеть не будет возможным", – отметила астроном.

Для наблюдения з космическими событиями лучше всего выезжать подальше от крупных городов, где меньше световое загрязнение и небо значительно темнее.

Комету открыл немецкий астроном Вильгельм Темпель еще в 1873 году. Она относится к семейству Юпитера и возвращается к Солнцу примерно раз в 5,4 года.

комета 10P/Темпеля 2, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:24

Фото: wikimedia/Chuck Ayoub

Персеиды подарят до 100 "падающих звезд" в час

Впечатляющим небесным событием августа традиционно станет метеорный поток Персеиды.

Активность потока продолжается с 17 июля по 24 августа, однако максимума он достигнет в ночь с 12 на 13 августа. При идеальных условиях можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

По словам Светланы Мошкиной, в этом году сложатся особенно благоприятные условия для наблюдений.

"Пик Персеид приходится практически на новолуние. Это одно из лучших условий для наблюдений за последние несколько лет, поскольку яркий лунный свет не будет мешать видеть даже слабые метеоры", – пояснила она.
метеоры в ночном небе, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:24

Фото: pexels

Астроном рекомендует наблюдать поток вдали от городского освещения, дать глазам около 20 минут привыкнуть к темноте и смотреть не только в сторону созвездия Персея, где находится радиант потока, но и на все небо.

Утренний парад планет увидят и казахстанцы

Еще одним красивым явлением станет утреннее выравнивание планет, которое произойдет 12 августа.

На небе одновременно окажутся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун и тонкий серп убывающей Луны.

небо ночью в авгусе, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:24

Фото: pixabay

Однако увидеть все объекты без специальной техники не получится.

"Номинально на утреннем небе будут находиться шесть планет и Луна, но фактически невооруженным глазом можно будет увидеть только Сатурн и Марс. Уран и Нептун доступны через бинокль или телескоп вдали от крупных населенных пунктов. Юпитер, Меркурий и Луна будут располагаться очень близко к линии горизонта рядом с Солнцем", – рассказала Светлана Мошкина.

Затмения августа

12 августа произойдет полное солнечное затмение – третье затмение 2026 года. Его максимальная продолжительность составит 2 минуты 18 секунд, а полную фазу смогут наблюдать жители Исландии, Испании и северо-восточной части полуострова Таймыр в России.

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На территории Казахстана солнечное затмение видно не будет.

Еще одно затмение ожидается 28 августа – частное лунное. Максимальная фаза достигнет 0,935, а частная фаза продлится более трех с половиной часов.

Однако и это явление пройдет мимо казахстанцев – наблюдать его смогут жители Европы, западной части Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Что еще произойдет на августовском небе

кровавая луна, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:24

Фото: pixabay

Помимо самых ярких событий, в течение месяца можно будет наблюдать несколько интересных сближений Луны с планетами:

2 августа – максимальная утренняя элонгация Меркурия;

3 августа – Луна пройдет рядом с Нептуном;

4 августа – рядом с Сатурном;

7 августа – рядом с Ураном;

9 августа – рядом с Марсом;

10 августа – Луна окажется в перигее, приблизившись к Земле на 363 288 километров;

12 августа – Луна пройдет рядом с Юпитером;

15 августа – Венера достигнет максимальной вечерней элонгации, а Меркурий пройдет всего в полуградусе севернее Юпитера;

16 августа – Луна окажется рядом с Венерой;

30 августа – вновь приблизится к Нептуну;

31 августа – пройдет рядом с Сатурном.

Фазы Луны в августе распределятся следующим образом: 6 августа наступит последняя четверть, 12 августа – новолуние, 20 августа – первая четверть, а 28 августа жителей Земли встретит полнолуние.

Такая насыщенная программа делает август одним из самых интересных месяцев года для наблюдений за ночным небом. И если полюбоваться затмениями казахстанцам в этот раз не удастся, то увидеть комету, "звездный дождь" Персеид и сразу несколько планет при ясной погоде смогут практически все желающие.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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