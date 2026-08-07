Тяжелее ста слонов: сколько на самом деле весит обычное облако

С земли облака кажутся легкими и почти невесомыми, однако на самом деле над нашими головами парят настоящие гиганты. Вес одного среднего облака может достигать 500 тонн, а самые крупные грозовые тучи содержат до 25 миллионов тонн воды, сообщает Zakon.kz.

Как образуются облака

Со школьной скамьи многие знают, что облака возникают из водяного пара, который испаряется с поверхности океанов, рек, озер и суши. Поднимаясь вверх, пар охлаждается и превращается в мельчайшие капли воды или кристаллы льда, оседающие на частицах пыли и других микрочастицах в атмосфере.

Именно из этих крошечных капель формируются знакомые нам кучевые, перистые и дождевые облака.

Сколько весит облако

По подсчетам ученых, которые приводит издание РБК Life, среднее облако весит около 500 тысяч килограммов, или 500 тонн. Для сравнения – это примерно 100 взрослых слонов.

Примечательно, что вес сильно зависит от размеров и типа облака. К примеру, грозовые кучево-дождевые облака могут содержать до 25 миллионов тонн воды, а если добавить массу воздуха внутри них, общий вес становится еще больше.

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Почему облака не падают

Несмотря на огромную массу, облака не обрушиваются на землю. Все дело в том, что вода в них находится в виде триллионов мельчайших капель диаметром всего 2-10 микрометров – в десятки раз тоньше человеческого волоса.

Такие микрокапли удерживаются в воздухе благодаря восходящим потокам и равномерному распределению по огромному объему облака.

Интересные факты

Белыми облака кажутся потому, что их мельчайшие капли хорошо отражают солнечный свет. Когда капли становятся крупнее и начинают объединяться перед дождем, света отражается меньше – поэтому грозовые тучи темнеют.

Также специалисты рассказали, как на практике метеорологи измеряют массу конкретного облака. Оказалось, для этого используют математические расчеты на основе плотности и размеров облачного скопления. За основу берут усредненные показатели для разных видов облаков, а физический объем измеряют при помощи спутниковых снимков, по информации с метеорологических датчиков или способом прямого наблюдения.

Ранее ученые выдвинули зловещий план. По их предположением, численность населения Земли необходимо уменьшить до четырех миллиардов человек, чтобы спасти ресурсы планеты.