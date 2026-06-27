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Наука и технологии

Огромный коралл высотой с двухэтажный дом нашли в Новой Зеландии

ученые, коралл, Новая Зеландия, открытие, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 13:28 Фото: pexels
Ученые обнаружили в водах Новой Зеландии гигантский черный коралл высотой около четырех метров. По предварительным оценкам, его возраст может достигать 400 лет, а сама находка уже названа одной из крупнейших в стране, сообщает Zakon.kz.

Находку сделали в районе Фьордленда. Размеры коралла впечатляют: его высота достигает около четырех метров, а ширина – 4,5 метра. По оценкам ученых, возраст колонии составляет от 300 до 400 лет, пишет Te Herenga Waka – Victoria University of Wellington (THW).

Профессор морской биологии Университета Виктории Веллингтона Джеймс Белл признался, что за 25 лет работы никогда не встречал столь крупный черный коралл.

"Такие кораллы растут крайне медленно, а крупные колонии имеют особое значение для размножения и сохранения вида. Несмотря на название, черный коралл не выглядит темным снаружи: его поверхность покрыта белыми полипами, а черным остается только внутренний скелет", – заключил ученый.

Этот вид находится под охраной закона Новой Зеландии, а ученые призвали сообщать о подобных крупных находках для дальнейшего изучения и защиты.

Ранее сообщалось, что этим летом змеи стали чаще встречаться на пляжах Черного и Каспийского морей. Всему виной изменения береговой линии, сокращения болот и рост температуры.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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