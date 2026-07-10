Больше синего кита в тысячи раз: найдено самое гигантское и долго живущее существо на Земле

Когда предлагают вспомнить самое крупное живое существо на планете, у многих в памяти всплывают синие киты, чья масса достигает 150 тонн, а длина превышает 30 метров. Однако в лесах Малур, в штате Орегон (США), есть организм, который значительно больше, сообщает Zakon.kz

Речь идет об одном-единственном медовом грибе Armillaria ostoyae, растущем под землей. Он занимает площадь около 9,6 квадратных километров, что чуть больше тысячи футбольных полей, и имеет расчетную биомассу от 7 567 до 35 000 тонн. Его возраст оценивается микологами до 8 650 лет, что делает гриб одним из древнейших и самых масштабных непрерывно живущих существ на Земле.

В видимом виде (над землей) этот гриб ничем не примечателен – опята появляются осенью в виде скоплений шляпок медового цвета, выглядывающих из почвы у основания деревьев. Они маленькие, быстрорастущие и не особенно отличаются от других грибов.

Фото: wikimedia

Долгое время эти медовые опята воспринимались исключительно как разрозненные группы отдельных грибов, случайно плодоносящих в одном лесу. Перелом произошел в конце 1990-х годов, когда миколог Тина Драйсбах и исследователи Лесной службы США под руководством патолога Грега Филипа начали изучать обширные участки усыхающего леса в горах Блу-Маунтинс, пишет Ixbt.

Ученых смутили гигантские зоны гибели деревьев, имеющие неестественно правильные и протяженные границы. Собрав образцы мицелия из разных точек этого участка, исследователи провели генетический анализ и тесты на вегетативную несовместимость. Результаты показали: все образцы, собранные в радиусе нескольких километров, обладали абсолютно идентичным геномом и не отторгали друг друга при сращивании.

То есть научное сообщество нашло не конгломерат разных особей гриба, а единый организм, произошедший от одной единственной споры и размножающийся исключительно вегетативным путем. То, что на поверхности казалось сотнями отдельных грибов, оказалось плодовыми телами одной гигантской клоновой колонии.

Чтобы осознать масштабы орегонского опенка, важно разделить понятия плодового и вегетативного тела. Небольшие желтовато-коричневые грибы на ножках, которые появляются на поверхности осенью, являются лишь репродуктивными органами, своего рода "яблоками" на невидимой подземной "яблоне". Истинный же организм – это мицелий, густая сеть тончайших гиф, пронизывающих почву и древесину.

Секрет колоссального распространения Armillaria ostoyae кроется в уникальном механизме его роста, который осуществляется посредством ризоморф. Эти шнуровидные сплетения внешне напоминают черные обувные шнурки и покрыты плотной темной оболочкой. Такая защитная оболочка позволяет ризоморфам не просто хаотично разрастаться в почве, а целенаправленно прокладывать магистральные пути от корневой системы одного дерева к корням другого, защищая внутреннюю транспортную сеть от высыхания и почвенных патогенов.

Именно благодаря ризоморфам гриб растет не ввысь, а вширь и вглубь, занимая экологическую нишу, недоступную для большинства других видов. Согласно многолетним полевым замерам Лесной службы США, радиус этой колонии увеличивается в среднем от 0,2 до 1 метра в год. За почти девять тысячелетий непрерывного вегетативного движения мицелий смог освоить текущие 9,6 квадратных километров лесной подложки.

Гриб выступает как агрессивный паразит, атакуя живые деревья, преимущественно пихту Дугласа и другие хвойные породы. Он проникает через корни и в конечном итоге убивает хозяина. Но после гибели дерева гриб не бросает его. Он начинает разлагать мертвую древесину, извлекая из нее целлюлозу и лигнин и питаясь ими еще десятилетиями.

Этот опенок не атакует весь лес одновременно, а с помощью ризоморф медленно находит уязвленные или ослабленные деревья. Заражение развивается годами, и когда дерево погибает, в лесном пологе образуется просвет. На это освободившее место приходит молодая поросль новых деревьев. Гриб, уже находящийся в почве, начинает медленно распространяться на их молодые корни. Таким образом, патоген поддерживает постоянный приток биомассы, существуя в состоянии динамического равновесия с лесной экосистемой.

На протяжении десятилетий лесники воспринимали Armillaria ostoyae исключительно как опасного вредителя, наносящего колоссальный экономический ущерб лесному хозяйству. Однако современные экологические исследования позволили взглянуть на этого гиганта под иным углом, раскрыв его созидательную роль в природе.

Уничтожая старые, больные и генетически слабые деревья, гигантский гриб создает своеобразные "окна" в сомкнутом лесном пологе. Это позволяет солнечному свету достигать лесной подложки, что стимулирует бурный рост разнообразных кустарников, трав и молодых саженцев, увеличивая общее биоразнообразие участка. Мертвая древесина, оставленная грибом после разложения камбия, становится идеальной средой обитания для сотен видов насекомых, птиц и мелких млекопитающих.

В конечном итоге, переработав древесину, гриб возвращает в почву связанный углерод, азот, фосфор и другие микроэлементы, щедро удобряя землю для следующего поколения леса.

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