Илон Маск построит крупнейшее здание в мире
Комплекс разместят в Техасе, рядом с водохранилищем Гиббонс-Крик в округе Граймс, передает пресс-служба Tesla. Здесь будут производить и тестировать микросхемы для автомобилей и роботов Tesla, включая Optimus и Cybercab, а также вычислительных систем SpaceX.
"Terafab станет самым ценным зданием в мире", – утверждает Илон Маск.
По заявленным планам, его площадь будет примерно в 50 раз больше Пентагона.
Terafab Texas will be the largest and most valuable building on Earth by far.— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2026
And it will be stunningly beautiful. pic.twitter.com/4NweOqTL7y
На предприятии планируют создать не менее трех тысяч рабочих мест. При этом местных жителей больше беспокоит потенциальное воздействие масштабного производства на экологию региона.
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