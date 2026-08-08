#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
Наука и технологии

Илон Маск построит крупнейшее здание в мире

Комплекс Terafab, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 02:32 Фото: Х/elonmusk
Миллиардер и его проекты SpaceX и Tesla показали в своих соцсетях рендеры комплекса Terafab для производства чипов площадью около 9,3 млн кв. м, сообщает Zakon.kz.

Комплекс разместят в Техасе, рядом с водохранилищем Гиббонс-Крик в округе Граймс, передает пресс-служба Tesla. Здесь будут производить и тестировать микросхемы для автомобилей и роботов Tesla, включая Optimus и Cybercab, а также вычислительных систем SpaceX.

Новый проект Илона Маска, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 02:32

Фото: Х/elonmusk

"Terafab станет самым ценным зданием в мире", – утверждает Илон Маск.

По заявленным планам, его площадь будет примерно в 50 раз больше Пентагона.

На предприятии планируют создать не менее трех тысяч рабочих мест. При этом местных жителей больше беспокоит потенциальное воздействие масштабного производства на экологию региона.

Недавно 33-летний парализованный китаец представил прототип инвалидной коляски, которой можно управлять с помощью мыслей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Илон Маск раскритиковал Википедию
22:12, 09 августа 2025
Илон Маск выступил с критикой в адрес Wikipedia
Илон Маск опроверг информацию о том, что он принимает наркотики
01:51, 01 июня 2025
Врут, как проклятые: Илон Маск раскритиковал статью о том, что он принимает наркотики
Что предсказал на этот год Илон Маск
04:45, 02 января 2024
Что предсказал на этот год Илон Маск
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Процент брака зашкаливал&quot;: Жуковский о матче &quot;Кызылжара&quot; с &quot;Алтаем&quot;
13:03, Сегодня
"Процент брака зашкаливал": Жуковский о матче "Кызылжара" с "Алтаем"
Казахстанцы стали призерами Кубка Азии
12:44, Сегодня
Казахстанские триатлеты стали призёрами Кубка Азии
Тренер &quot;Каспия&quot; Шойтымов оценил игру подопечных в матче с &quot;Улытау&quot; в КПЛ
12:04, Сегодня
Тренер "Каспия" Шойтымов оценил игру подопечных в матче с "Улытау" в КПЛ
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей &quot;Улытау&quot; с &quot;Каспием&quot; в КПЛ
11:41, Сегодня
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей "Улытау" с "Каспием" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: