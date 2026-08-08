Илон Маск построит крупнейшее здание в мире

Миллиардер и его проекты SpaceX и Tesla показали в своих соцсетях рендеры комплекса Terafab для производства чипов площадью около 9,3 млн кв. м, сообщает Zakon.kz.

Комплекс разместят в Техасе, рядом с водохранилищем Гиббонс-Крик в округе Граймс, передает пресс-служба Tesla. Здесь будут производить и тестировать микросхемы для автомобилей и роботов Tesla, включая Optimus и Cybercab, а также вычислительных систем SpaceX.

"Terafab станет самым ценным зданием в мире", – утверждает Илон Маск.

По заявленным планам, его площадь будет примерно в 50 раз больше Пентагона.

Terafab Texas will be the largest and most valuable building on Earth by far.



And it will be stunningly beautiful. pic.twitter.com/4NweOqTL7y — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2026

На предприятии планируют создать не менее трех тысяч рабочих мест. При этом местных жителей больше беспокоит потенциальное воздействие масштабного производства на экологию региона.

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