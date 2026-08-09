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Наука и технологии

Солнечная электростанция перегородила привычные маршруты животных, но они нашли неожиданный выход

Животное, природа, технологии, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 03:34 Фото: ecoportal
Ученые оснастили 75 самых быстрых животных в США GPS-трекерами и обнаружили, что они прокладывали пути между солнечными панелями вместо того, чтобы перепрыгивать через них, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoportal, вилорогие антилопы – самые быстрые наземные животные в Америке. Они могут обогнать почти любое другое наземное животное в Северной Америке.

Исследователи отслеживали 75 самок антилоп-сайгаков с GPS-ошейниками в окрестностях Фармингтона, штат Нью-Мексико. Когда животные столкнулись с солнечными батареями, они не использовали свою скорость для преодоления препятствия.

Вместо этого они изменили свое поведение.

Проект San Juan Solar and Storage – это площадка для производства солнечной энергии площадью 445 га. Она расположена рядом с бывшей угольной электростанцией.

Ученые задались вопросом: могут ли дикая природа и возобновляемые источники энергии сосуществовать в одной среде? Исследователи обнаружили, что крупные солнечные электростанции могут влиять на устоявшиеся миграционные маршруты.

Между некоторыми секциями солнечных батарей иногда встречаются зазоры. По словам исследователей, эти зазоры часто не совпадают с естественными коридорами передвижения животных.

Однако вместо того чтобы останавливаться перед солнечными батареями, антилопы-сайгаки мгновенно адаптировались. Они проложили чистые дорожки прямо вокруг панелей.

Полученные данные привели к важному выводу: защита дикой природы и развитие чистой энергетики могут сосуществовать на одной территории благодаря продуманному проектированию.

Ранее президент Ассоциации "Табигат", зоолог, член научно-технического совета МЭПР Кажым Джумалиев на своей страничке в соцсетях поделился мнением, стоит ли соотечественникам бояться возвращения тигров в природу Казахстана.

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Аксинья Титова
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