#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Наука и технологии

Нужно ли бояться тигров в природе Казахстана – ответ зоолога

Тигр, Балхаш , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 16:00 Фото: gov.kz
На Земле обитает более пяти тысяч тигров. Случаи их нападения на людей – единичная эксклюзивность. А как поведут себя эти хищники в природе Казахстана, учитывая, что у нас начали их возвращать? На этот вопрос, который тревожит общественность, ответил зоолог, сообщает Zakon.kz.

Президент Ассоциации "Табигат", зоолог, член научно-технического совета МЭПР Кажым Джумалиев на своей страничке в соцсетях поделился мнением, стоит ли соотечественникам бояться возвращения тигров в природу Казахстана.

"Возвращение хищника в Иле-Балхашский резерват – это грандиозный прорыв в сфере биоразнообразия. После успешного возвращения бухарского оленя мы восстанавливаем исторический ареал второго важнейшего вида", – отметил зоолог.

Но главный вопрос у всех один: насколько это опасно? Кажым Джумалиев приводит мировую статистику. По его словам, сегодня на планете живет более пяти тысяч тигров. Случаи их нападения на людей – крайняя, единичная эксклюзивность. Пойти на конфликт тигр может лишь в критических ситуациях:

  • Животное тяжело ранено браконьерами и потеряло способность охотиться.
  • Хищник предельно истощен из-за отсутствия добычи при гигантской плотности населения (как в редких районах Индии).
"В Иле-Балхаше условия идеальные! Для тигра создана мощная кормовая база: порядка четырех тысяч кабанов, 1500 косуль, а также бухарские олени, куланы и джейраны. Голодать никому не придется. К тому же это крайне скрытные кошки, избегающие человека... Шанс попасть тигру "на зубок" ничтожно мал – порядка одного на миллион процентов", – резюмировал ученый.

Впервые после исчезновения на территории Казахстана более 70 лет назад в дикую природу выпустили амурского тигра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Туранский тигр, Кызылорда, вернется ли туранский тигр в Приаралье, Приаралье
11:45, 29 декабря 2023
Вернется ли в Приаралье легендарный туранский тигр и какие условия нужны для его возрождения
в Казахстане в дикую природу выпустили первого тигра
13:50, 03 августа 2026
Историческое событие: первого за 70 лет тигра выпустили в дикую природу Казахстана
тигр, привезен в Казахстан, реинтродукция тигров
14:58, 23 сентября 2024
Возрождение тигров в Казахстане: что известно о привезенных хищниках
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Сегодня
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Сегодня
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Сегодня
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Сегодня
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: