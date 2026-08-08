Нужно ли бояться тигров в природе Казахстана – ответ зоолога

На Земле обитает более пяти тысяч тигров. Случаи их нападения на людей – единичная эксклюзивность. А как поведут себя эти хищники в природе Казахстана, учитывая, что у нас начали их возвращать? На этот вопрос, который тревожит общественность, ответил зоолог, сообщает Zakon.kz.

Президент Ассоциации "Табигат", зоолог, член научно-технического совета МЭПР Кажым Джумалиев на своей страничке в соцсетях поделился мнением, стоит ли соотечественникам бояться возвращения тигров в природу Казахстана.

"Возвращение хищника в Иле-Балхашский резерват – это грандиозный прорыв в сфере биоразнообразия. После успешного возвращения бухарского оленя мы восстанавливаем исторический ареал второго важнейшего вида", – отметил зоолог.

Но главный вопрос у всех один: насколько это опасно? Кажым Джумалиев приводит мировую статистику. По его словам, сегодня на планете живет более пяти тысяч тигров. Случаи их нападения на людей – крайняя, единичная эксклюзивность. Пойти на конфликт тигр может лишь в критических ситуациях:

Животное тяжело ранено браконьерами и потеряло способность охотиться.

Хищник предельно истощен из-за отсутствия добычи при гигантской плотности населения (как в редких районах Индии).

"В Иле-Балхаше условия идеальные! Для тигра создана мощная кормовая база: порядка четырех тысяч кабанов, 1500 косуль, а также бухарские олени, куланы и джейраны. Голодать никому не придется. К тому же это крайне скрытные кошки, избегающие человека... Шанс попасть тигру "на зубок" ничтожно мал – порядка одного на миллион процентов", – резюмировал ученый.

Впервые после исчезновения на территории Казахстана более 70 лет назад в дикую природу выпустили амурского тигра.