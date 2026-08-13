Ученые объяснили, почему конец света должен был наступить в 2012 году

11 августа 3114 года до нашей эры считается началом мезоамериканского длинного календаря, хронологической системы, использовавшейся майя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Adevarul, она считается одной из самых сложных систем измерения времени, созданных доколумбовыми цивилизациями. Майянский длинный календарь отслеживал не только течение дней и лет, но и предлагал хронологию, способную фиксировать события на протяжении тысяч и даже миллионов лет.

Этот календарь, созданный и используемый несколькими культурами Мезоамерики, особенно майя, стал одним из важнейших свидетельств высокого уровня развития этих цивилизаций в области математики и астрономии.

В отличие от ритуальных календарей, которые работали по повторяющимся циклам, Длинный календарь представлял собой непрерывный отсчет дней. Он начинался с даты, которую майя считали мифологическим моментом сотворения мира, и позволял точно определять исторические события.

Сегодня большинство исследователей используют корреляцию GMT, согласно которой началом текущего цикла была дата 0.0.0.0.0, соответствующая 11 августа 3114 года до н.э. по пролептическому григорианскому календарю.

Для майя эта дата не представляла собой "рождение Вселенной" в том смысле, в каком она была представлена ​​позже в некоторых современных интерпретациях. Сохранившиеся тексты говорят о мифологических событиях и реорганизации мира, а не о возникновении мира из ничего или о будущей катастрофе.

Длинный календарь использовался для обозначения важных дат в истории своих общин, которые высекались на многочисленных памятниках, где правители майя выгравировали даты: восшествие на престол, победы, религиозные церемонии или события, связанные с историей городов.

Самый известный спор, связанный с Длинным календарем, возник примерно 21 декабря 2012 года, когда завершился цикл, отмеченный цифрой 13.0.0.0.0, что эквивалентно приблизительно 5125 годам с начала отсчета.

В годы, предшествовавшие этой дате, некоторые интерпретации представляли этот момент как "предсказание апокалипсиса", хотя исследователи, изучающие цивилизацию майя, пояснили, что эта интерпретация не находит подтверждения в древних текстах.

Для майя окончание бактуна означало конец одного цикла и начало другого, а не разрушение мира. Это сравнимо с наступлением нового тысячелетия в современном календаре: символическая веха, а не катастрофическое событие.

Одна из надписей, связанных с этой датой, находится на памятнике № 6 в Тортугеро и относится к ритуальному событию, посвященному божеству Болон Йокте. Текст не описывает конец света, а отмечает переход к новому этапу временного цикла.

Длинный календарь остается одним из самых впечатляющих интеллектуальных достижений доколумбового мира, поскольку он был не просто инструментом для измерения времени, но и способом, с помощью которого майя объясняли свое прошлое, настоящее и место человека во Вселенной.

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