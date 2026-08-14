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Наука и технологии

Взрыв, который охватит континент: будет ли извержение гигантского вулкана Америки

Йеллоустонский национальный парк, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 07:32 Фото: wikipedia
Йеллоустонский национальный парк славится своими гейзерами, горячими источниками и впечатляющими пейзажами. Однако под территорией парка находится огромная вулканическая система, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, она способна вызывать извержения гораздо большей силы, чем те, которые характерны для обычных вулканов.

Йеллоустонский национальный парк расположен над горячей точкой, где тепло из недр Земли плавит породы под земной корой. Это тепло приводит в движение гейзеры и горячие источники парка, а также вызывает частые землетрясения и постепенные изменения в грунте.

За последние 2,1 миллиона лет вулкан пережил три исключительно крупных извержения, в результате которых образовалась кальдера (огромная чашеобразная впадина на вершине вулкана).

Последний лавовый поток произошел приблизительно 631 000 лет назад, а последний лавовый поток – около 70 000 лет назад.

Геологическая служба США (USGS) заявляет, что в настоящее время нет доказательств того, что под территорией парка накопилось достаточно магмы, пригодной для извержения, чтобы вызвать еще одно суперизвержение.

По состоянию на август 2026 года уровень опасности в Йеллоустоне остается на "нормальном" уровне, сейсмическая активность и деформация земной поверхности находятся на фоновом уровне.

Если Йеллоустонский вулкан снова извергнется, наиболее вероятным результатом будет не взрыв, охватывающий весь континент, а лавовый поток, состоящий из риолита или базальта, возможно, сопровождающийся взрывной фазой с выбросом пепла и пемзы.

Ранее ученые объяснили, почему конец света должен был наступить в 2012 году.

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Аксинья Титова
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