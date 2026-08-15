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Наука и технологии

Ученые пересмотрели историю живорождения у предков млекопитающих

цинодонт, животное, ученые, открытие, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 11:20 Фото: wikimedia
Предки млекопитающих могли перейти к живорождению почти на 90 млн лет раньше, чем считалось. К такому выводу ученые пришли после изучения окаменелости цинодонта возрастом 236 млн лет, сообщает Zakon.kz.

При изучении костей цинодонта Chiniquodon theotonicus исследователи обнаружили неонатальную линию – след роста, который формируется после рождения и указывает на резкое изменение развития организма.

"По расчетам, детеныш весил около 1,7 кг, а взрослая особь – примерно 12 кг. То есть масса новорожденного составляла около 14% от массы взрослого животного. Такое соотношение характерно для современных плацентарных млекопитающих и заметно отличается от рептилий и птиц" – пишет журнал Frontiers in Mammal Science.

Ученые считают, что живорождение могло давать преимущества в суровых условиях триаса, когда животные сталкивались с конкуренцией, засухами и хищниками. При этом исследователи отмечают, что вывод основан на одной находке и требует дополнительных подтверждений.

Ранее исследователи из Университета Республики в Уругвае объявили об открытии нового вида гигантского динозавра, получившего название Mesetasaurus protector.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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