Ученые пересмотрели историю живорождения у предков млекопитающих

Предки млекопитающих могли перейти к живорождению почти на 90 млн лет раньше, чем считалось. К такому выводу ученые пришли после изучения окаменелости цинодонта возрастом 236 млн лет, сообщает Zakon.kz.

При изучении костей цинодонта Chiniquodon theotonicus исследователи обнаружили неонатальную линию – след роста, который формируется после рождения и указывает на резкое изменение развития организма.

"По расчетам, детеныш весил около 1,7 кг, а взрослая особь – примерно 12 кг. То есть масса новорожденного составляла около 14% от массы взрослого животного. Такое соотношение характерно для современных плацентарных млекопитающих и заметно отличается от рептилий и птиц" – пишет журнал Frontiers in Mammal Science.

Ученые считают, что живорождение могло давать преимущества в суровых условиях триаса, когда животные сталкивались с конкуренцией, засухами и хищниками. При этом исследователи отмечают, что вывод основан на одной находке и требует дополнительных подтверждений.

Ранее исследователи из Университета Республики в Уругвае объявили об открытии нового вида гигантского динозавра, получившего название Mesetasaurus protector.

