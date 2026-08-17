Опасен ли 5G для здоровья: что важно знать казахстанцам

Сегодня, 17 августа 2026 года, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана рассказали, что важно знать гражданам о сигнале 5G и его влиянии на здоровье, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сразу же заявили, что современные научные данные не подтверждают опасность технологий 4G и 5G для здоровья при соблюдении установленных норм безопасности .

Отмечается, что с развитием сотовой связи у людей иногда возникают опасения по поводу мобильных телефонов, вышек и электромагнитных полей (ЭМП), в том числе распространяются сообщения о возможном негативном влиянии сигналов 4G и 5G на здоровье.

"Чтобы оценить имеющиеся научные данные, в текущем году специалисты ряда научных и медицинских организаций Казахстана провели анализ международных исследований. Было изучено более 255 научных публикаций, включая метаанализы и систематические обзоры. Результаты показывают, что на сегодняшний день убедительных научных доказательств длительного негативного влияния технологий 5G на здоровье человека при соблюдении международных норм электромагнитной безопасности не получено". Пресс-служба КСЭК МЗ РК

При этом, как уточнили в комитете, ученые продолжают исследовать воздействие радиочастотного излучения.

"Отдельные вопросы остаются предметом научных дискуссий, поэтому научное сообщество придерживается осторожного подхода к нормированию ЭМП и регулярно оценивает новые данные". Пресс-служба КСЭК МЗ РК

По данным ведомства, в Казахстане уровни ЭМП регулируются санитарно-гигиеническими нормативами. Они устанавливают предельно допустимые уровни воздействия, соблюдение которых обеспечивает безопасные для здоровья условия жизнедеятельности.

"Допустимые уровни ЭМП для населения установлены ниже нормативов для профессионального воздействия на работников и предусматривают значительный гигиенический запас безопасности. Поэтому при соблюдении установленных требований само наличие вышек сотовой связи и оборудования 4G/5G не является основанием считать их опасными для здоровья населения". Пресс-служба КСЭК МЗ РК

В комитете также подчеркнули, что важно получать информацию о влиянии современных технологий из официальных и научно обоснованных источников и не делать выводы о рисках на основании непроверенных сообщений в социальных сетях .

15 августа 2026 года в Минздраве заявили о снижении смертности в Казахстане. По данным ведомства, в стране наблюдается положительная динамика ключевых показателей здоровья населения: общая смертность снизилась на 0,8%. Наибольшее сокращение смертности зафиксировано от болезней системы кровообращения (на 10,9%), онкологических заболеваний (на 5%) и последствий ДТП (на 20,9%).