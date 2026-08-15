Минздрав сообщил о снижении смертности в Казахстане: названы цифры

В Казахстане по итогам первого полугодия 2026 года улучшился ряд ключевых показателей здоровья населения. Об этом стало известно по итогам заседания Коллегии Министерства здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, в стране наблюдается положительная динамика ключевых показателей здоровья населения: общая смертность снизилась на 0,8%. Наибольшее сокращение смертности зафиксировано от болезней системы кровообращения (на 10,9%), онкологических заболеваний (на 5%) и последствий ДТП (на 20,9%).

Положительные тенденции отмечаются и в охране здоровья матери и ребенка. За последние семь месяцев материнская смертность уменьшилась на 17,5%. Показатели младенческой и неонатальной смертности оказались существенно лучше плановых значений: 5,93 и 3,05, соответственно.

Значительный прогресс достигнут и в сфере первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и ранней диагностики:

Доля профилактических посещений организаций ПМСП составила 33,7% .

. Охват онкологическими скринингами вырос до 42% .

. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних (0-I) стадиях, достигла 34,3%.

Несмотря на достигнутые результаты, министерство планирует усилить работу в регионах с низкими показателями ранней диагностики и сложной маршрутизацией пациентов.

Главной задачей на второе полугодие станет закрепление положительной динамики и улучшение показателей, непосредственно влияющих на качество и продолжительность жизни граждан.

5 августа 2026 года стало известно, что Министерство здравоохранения разработало проект изменений в Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре. Проект был размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.