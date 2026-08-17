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Наука и технологии

Почему пожилые быстрее устают при ходьбе и чаще теряют равновесие

Почему пожилые быстрее устают при ходьбе и чаще теряют равновесие, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 23:34 Фото: magnific.com
Австралийские ученые выяснили, почему с возрастом ходьба может становиться медленнее и утомительнее. Исследователи считают, что организм постепенно отдает приоритет устойчивости, жертвуя скоростью и эффективностью движений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Science Daily, специалисты Университета Флиндерса и Университета Канберры изучили данные о движениях 107 здоровых людей в возрасте от 26 до 86 лет. Оказалось, что с возрастом мышцы вокруг голеностопного сустава чаще сокращаются одновременно. Это делает сустав более жестким и помогает сохранять равновесие, но при этом требует от мышц дополнительных усилий.

"С возрастом организм начинает отдавать предпочтение стабильности, а не эффективности. Это помогает сохранять вертикальное положение, но одновременно делает ходьбу более энергозатратной", – объяснил ведущий автор исследования доктор Коди Линдси.

Ученые также обнаружили, что пожилые люди при каждом шаге создают меньшую толчковую силу. Из-за этого их шаг становится короче, а скорость ходьбы снижается. По словам исследователей, такая "стратегия безопасности" может приводить к более быстрой утомляемости, снижению уверенности при ходьбе и повышенному риску падений.

При этом специалисты считают, что физическая активность способна помочь дольше сохранять мобильность. Они рекомендуют сочетать укрепление мышц ног с упражнениями на равновесие и координацию, включая тай-чи.

"Регулярная активность – одна из самых важных вещей, которые помогают дольше сохранять уверенность, подвижность и самостоятельность", – отметил Линдси.

Ранее диетолог посоветовала при появлении отеков не ограничивать самостоятельно соль и не принимать мочегонные препараты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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