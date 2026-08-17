В Сахаре нашли рисунки с событиями, которых больше не существует

Образцы осадочных пород, древняя ДНК и 15 000 наскальных рисунков в Тассили-н-Аджер подтверждают, что 6000 лет назад Сахара была зеленой саванной. Ее превращение в пустыню заняло всего одно-два столетия, сообщает Zakon.kz.

Тассили-н-Аджер – это огромное горное плато в пустыне Сахара на юго-востоке Алжира, знаменитое своими древними наскальными рисунками и необычными ландшафтами из песчаника. Название на языке туарегов означает "плато рек".

Как пишет Science Blog, еще шесть тысяч лет назад бегемот мог лежать у водоема на территории современного центрального Алжира. Пастухи перегоняли своих животных через луга, которые сейчас превратились в песчаные дюны. Крокодилы жили в реках, которых больше не существует.

Это стало известно исходя из рисунков людей на песчанике, которые сохранились до наших дней.

На плато Тассили-н-Аджер на юго-востоке Алжира находятся тысячи наскальных рисунков и гравюр, охватывающих тысячи лет. На них изображены слоны, жирафы, носороги, бегемоты и длиннорогие коровы, которых пасут люди. Сейчас это плато является одним из самых засушливых мест на Земле.

Наскальные рисунки изображают мир, которого больше не существует, и их точность не вызывает сомнений: керны осадочных пород со дна озер и морские отложения у побережья Западной Африки подтверждают, что животные действительно там были.

Период, называемый Африканским влажным периодом или Зеленой Сахарой, был от 11 000 до 5 000 лет назад. В течение этих тысячелетий муссонные дожди достигали гораздо севернее своего нынешнего предела, и регион, который мы сейчас называем Сахарой, был покрыт лесистыми саваннами, сезонными болотами и сетью рек и озер на территории современных Ливии, Нигера, Чада и Мали.

Данные осадочных пород показывают, что переход от покрытой растительностью саванны к крайне засушливой пустыне был резким на большей части региона, настолько быстрым, что наскальные рисунки бегемотов пережили самих бегемотов на тысячи лет.

Вопрос о роли человеческой деятельности остается спорным. В 2017 году археолог Дэвид Райт опубликовал статью, в которой утверждал, что ранние скотоводы, посредством выжигания ландшафта и выпаса одомашненных стад, вытеснили пастбища в кустарниковые заросли и тем самым ускорили окончание влажного периода.

Он изложил свою точку зрения для широкой аудитории в издании The Conversation .

Ранее мы писали о том, что ученые выяснили, что жизнь на Земле зародилась не один, а целых два раза.