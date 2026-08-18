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Наука и технологии

Шесть километров реки в Амазонии нагреваются до 86°C: ученые нашли причину

Река, зелень, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 05:59 Фото: pexels
В одном из притоков перуанской Амазонии температура воды достигает 86 градусов Цельсия на протяжении шести километров, при этом в радиусе 700 километров нет ни одного вулкана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет spacedaily, местные жители называют это место "Шанай-Тимпишка". В приблизительном переводе это значит: "сваренное на солнце".

Название поэтичное, но механизм геологический.

Дождевая вода, падающая на Анды, просачивается сквозь трещины в скалах, проходит несколько километров под землей, нагревается на поверхности, соприкасаясь с раскаленными породами, и поднимается обратно по системе разломов в приток, который в конечном итоге впадает в Амазонку. Никакой магматической камеры. Никакого вулканического жерла. Просто вода, совершающая долгий путь домой.

Главная цифра – 86 градусов Цельсия – это среднее значение по самому жаркому участку. Пиковое значение, измеренное геотермальным ученым Андресом Рузо, превышает 90 градусов Цельсия. В некоторых местах на этой высоте вода приближается к точке кипения.

Для сравнения: горячая чашка черного кофе выходит из бытового чайника при температуре около 85-90 градусов. Цикл ополаскивания в коммерческой посудомоечной машине проходит при более низкой температуре, чем некоторые участки этой реки.

Рузо, который первым составил карту температурного профиля, прямо описал воздействие на кожу.

"Если вы засунете руку внутрь, то через несколько секунд увидите ожоги второй или третьей степени. Мелкие животные, которые попадают внутрь – лягушки, ящерицы, иногда птицы – умирают почти мгновенно", – сказал он.

Этот жаркий участок реки тянется примерно на шесть километров. Выбрасываемый ею пар настолько густой, что прохладным утром скрывает противоположный берег.

Ранее мы писали о том, что в Сахаре нашли рисунки с событиями, которых больше не существует.

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Аксинья Титова
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