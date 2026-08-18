На Земле нашли народ, который может находиться под водой до 10 минут

Народ баджау из Индонезии, Малайзии и Филиппин на протяжении поколений живет в тесной связи с морем, и многие из них проводят часы в день под водой, занимаясь рыбной ловлей и собирательством, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hamuesgyemant, со временем их организмы адаптировались к такому образу жизни, что дало им значительное преимущество в фридайвинге. Они могут находиться под водой до 10 минут.

Исследования показывают, что на это может влиять их селезенка большего, чем в среднем, размера.

Это важно, поскольку селезенка может сокращаться во время погружения, высвобождая дополнительные эритроциты в кровоток, увеличивая кислородную емкость крови. Подобное явление наблюдается у глубоководных тюленей.

Народ баджау часто называют морскими кочевниками.

Они живут в районе моря Сулу почти тысячу лет, традиционно в домах на сваях и плавучих домах, обеспечивающих прямой доступ к воде. В небольшом доме может разместиться около пяти человек, в то время как некоторые общинные постройки могут вместить до тридцати.

Такое простое сооружение можно построить примерно за три недели, и их мобильный образ жизни исторически позволял семьям свободно перемещаться по морям.

Основной источник дохода народа баджау – подводная охота и сбор моллюсков, крабов, морских улиток и морских огурцов. Они строят собственные лодки и обменивают излишки улова на другие товары на суше

Также они покупают маниоку, из которой готовят традиционные блюда. В отсутствие холодильников они сушат свой улов на солнце, и он может храниться неделями.

Для плавания баджау используют традиционные деревянные очки и грузовой пояс, а их погружения могут превышать 70 метров. Дети обычно учатся плавать примерно в восемь лет или даже раньше, одновременно изучая основы рыболовства и выживания в море.

Однако поддерживать их традиционный образ жизни становится все сложнее.

С 1950-х годов современные границы и малазийские правила значительно ограничили их свободу передвижения. Многие баджау не имеют полного гражданства, что затрудняет поиск работы и доступ к образованию. Сегодня лишь несколько сотен семей в окрестностях Семпорны на востоке Малайзии продолжают вести свой традиционный морской образ жизни.

Ранее мы писали о том, что в одном из притоков перуанской Амазонии температура воды достигает 86 градусов Цельсия на протяжении шести километров, при этом в радиусе 700 километров нет ни одного вулкана.