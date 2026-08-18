Ученые выяснили, продлевает ли жизнь отказ от красного мяса

Полный отказ от красного мяса не гарантирует долгую жизнь. Впрочем, сокращение потребления этого продукта приносит заметную пользу, сообщает Zakon.kz.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Current Developments in Nutrition, группа ученых из США пояснила взаимосвязь между различными объемами потребления красного и переработанного мяса, смертностью от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Проанализированы данные 988 378 участников. Средняя продолжительность наблюдения составила 27,5 года. За это время умерли 626 017 человек.

Участников разделили по уровню потребления красного и обработанного мяса, а также выделили группы людей, которые ели только белое мясо или практически полностью отказались от него.

Выяснилось, что потребление красного и обработанного мяса в небольших объемах связано с более низкой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и инсульта.

Переход на белое мясо или полный отказ от этого продукта не показал столь устойчивой связи с продолжительностью жизни. Хотя в некоторых группах исследователи действительно обнаружили снижение смертности, результаты разнились в зависимости от возраста, пола и других характеристик участников.

Ранее ученые раскрыли, как временный отказ от мяса меняет организм.