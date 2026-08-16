Ученые раскрыли, как временный отказ от мяса меняет организм

Временный отказ от продуктов животного происхождения всего на несколько недель способен ускорить обмен веществ и перестроить работу генов. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие связь между питанием и генетикой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Communications. Специалисты назвали подобное воздержание простым способом ускорения метаболизма после того, как увидели взаимодействие генов и диеты у двух групп по примерно 200 человек в каждой.

В одной группе люди чередовали всеядность и ограничение потребления продуктов животного происхождения, во второй – постоянно употребляли животную пищу.

"Выяснилось, что временный отказ от мяса и прочей пищи животного происхождения вызывает изменения в работе генов и обмене веществ. Особую роль в регулировании энергетического баланса играет белок FGF21", – говорится в сообщении.

Ученые предположили, что когда организм получает меньше холестерина с пищей, то начинает корректировать внутренние процессы его выработки.

В заключение специалисты заявили, что между отказом от животной пищи и защитой от ожирения нет прямой связи, но исследование позволило им увидеть тесную связь между питанием и генетикой.

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