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Наука и технологии

Ученые раскрыли, как временный отказ от мяса меняет организм

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 00:47 Фото: Zakon.kz
Временный отказ от продуктов животного происхождения всего на несколько недель способен ускорить обмен веществ и перестроить работу генов. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие связь между питанием и генетикой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Communications. Специалисты назвали подобное воздержание простым способом ускорения метаболизма после того, как увидели взаимодействие генов и диеты у двух групп по примерно 200 человек в каждой.

В одной группе люди чередовали всеядность и ограничение потребления продуктов животного происхождения, во второй – постоянно употребляли животную пищу.

"Выяснилось, что временный отказ от мяса и прочей пищи животного происхождения вызывает изменения в работе генов и обмене веществ. Особую роль в регулировании энергетического баланса играет белок FGF21", – говорится в сообщении.

Ученые предположили, что когда организм получает меньше холестерина с пищей, то начинает корректировать внутренние процессы его выработки.

В заключение специалисты заявили, что между отказом от животной пищи и защитой от ожирения нет прямой связи, но исследование позволило им увидеть тесную связь между питанием и генетикой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые раскрыли неожиданный эффект популярной диеты.

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Канат Болысбек
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