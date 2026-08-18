Назван аксессуар для смартфона, от которого лучше отказаться

Владельцам смартфонов посоветовали не тратить деньги на отдельные защитные стекла для камер, сообщает Zakon.kz.

Специалисты BGR считают такие аксессуары скорее источником новых проблем, чем надежной защитой.

Речь идет о небольших стеклах и накладках, которые устанавливаются непосредственно поверх объективов. По мнению авторов издания, большинству пользователей они не нужны, так как дополнительный слой ухудшает работу камеры и снижает качество снимков.

В частности, защитные накладки провоцируют появление бликов, мешают точной фокусировке и создают помехи при съемке в ночном режиме. При этом современные смартфоны уже оснащаются достаточно прочными материалами для защиты объективов.

Чтобы сохранить камеру в хорошем состоянии, специалисты советуют обратить внимание не на аксессуары, а на условия эксплуатации. Смартфон лучше держать подальше от песка, пыли, металлической стружки и других абразивных частиц, которые способны оставить царапины на поверхности объектива.

Еще один простой способ ухода – периодически протирать камеру мягкой салфеткой. Это помогает убрать пыль и загрязнения, которые могут испортить качество снимков.

Защиту от падений при этом частично берет на себя обычный чехол. Многие модели имеют выступающие бортики вокруг блока камер, благодаря чему объективы не соприкасаются напрямую с поверхностью при ударе или если смартфон лежит камерой вниз.

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