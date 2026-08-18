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Наука и технологии

Назван аксессуар для смартфона, от которого лучше отказаться

Бесполезные аксессуары для телефона, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 22:32 Фото: magnific
Владельцам смартфонов посоветовали не тратить деньги на отдельные защитные стекла для камер, сообщает Zakon.kz.

Специалисты BGR считают такие аксессуары скорее источником новых проблем, чем надежной защитой.

Речь идет о небольших стеклах и накладках, которые устанавливаются непосредственно поверх объективов. По мнению авторов издания, большинству пользователей они не нужны, так как дополнительный слой ухудшает работу камеры и снижает качество снимков.

В частности, защитные накладки провоцируют появление бликов, мешают точной фокусировке и создают помехи при съемке в ночном режиме. При этом современные смартфоны уже оснащаются достаточно прочными материалами для защиты объективов.

Чтобы сохранить камеру в хорошем состоянии, специалисты советуют обратить внимание не на аксессуары, а на условия эксплуатации. Смартфон лучше держать подальше от песка, пыли, металлической стружки и других абразивных частиц, которые способны оставить царапины на поверхности объектива.

Еще один простой способ ухода – периодически протирать камеру мягкой салфеткой. Это помогает убрать пыль и загрязнения, которые могут испортить качество снимков.

Защиту от падений при этом частично берет на себя обычный чехол. Многие модели имеют выступающие бортики вокруг блока камер, благодаря чему объективы не соприкасаются напрямую с поверхностью при ударе или если смартфон лежит камерой вниз.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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