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Наука и технологии

Сердце само будет заряжать кардиостимулятор: ученые создали необычное устройство

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 22:33 Фото: pixabay
Ученые Висконсинского университета создали прототип кардиостимулятора, который получает энергию от сокращений сердца вместо обычной батареи. В перспективе это может избавить пациентов от повторных операций для замены источника питания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Advances, в устройство встроили трибоэлектрический наногенератор, преобразующий движение в электричество.

При сокращении сердца специальные пластины внутри генератора двигаются и создают заряд, которого достаточно для работы стимулятора.

"В лаборатории устройство вырабатывало до 276,6 микроватта на кубический сантиметр. Прототип также испытали на свинье. В течение месяца он обеспечивал стимуляцию сердца без дополнительных побочных эффектов", – сообщают авторы исследования.

Сейчас батареи кардиостимуляторов обычно служат около семи-десяти лет. Новая технология потенциально позволит увеличить срок работы устройства и сократить количество хирургических вмешательств.

Стоит отметить, что до испытаний на людях разработку еще предстоит доработать: в организме животного генератор производил меньше энергии из-за поглощения колебаний тканями сердца.

Ранее ученые из США и Канады пришли к выводу, что ультрапереработанные продукты могут быть причиной до 38% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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