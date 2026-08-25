Ученые выяснили, как стиль юмора может указывать на проблемы человека
Юмор – это универсальное человеческое поведение, которое делает больше, чем просто заставляет людей смеяться. Он служит инструментом для эмоциональной регуляции, социальных связей и передачи сложных идей.
Как пишет PsyPost, последнее исследование предполагает, что люди, предпочитающие более мрачные формы юмора, такие как сарказм и цинизм, как правило, демонстрируют более высокий уровень дезадаптивных черт личности.
Напротив, те, кто использует более легкий, игривый юмор, проявляют меньше черт, связанных с расстройствами личности.
Психологи часто делят юмор на разные комические стили:
- К более легким стилям относятся веселый, доброжелательный юмор, чепуха и остроумие, которые, как правило, способствуют позитивным чувствам и социальным связям.
- К более мрачным комическим стилям относятся ирония, сатира, сарказм и цинизм. Эти стили часто основаны на критике, насмешках или чувстве превосходства, что может привести к напряженности в отношениях при чрезмерном использовании.
Результаты исследования показывают, что более мрачные юмористические стили неизменно связаны с более проблемными чертами характера.
Сарказм и цинизм показали наиболее сильную положительную связь с пассивно-агрессивными, антисоциальными, нарциссическими, истерическими и пограничными чертами характера.
Сатира, которая предполагает высмеивание глупого поведения с целью его исправления, была связана как с нарциссическими, так и с обсессивно-компульсивными чертами. Исследователи предполагают, что нарциссические личности могут использовать сатиру, чтобы замаскировать свое чувство превосходства в социально приемлемой форме.
Между тем, люди с обсессивно-компульсивными чертами могут использовать сатирический юмор как способ поддержания моральных правил и ощущения порядка.
Ирония была положительно связана с пограничным, параноидальным и обсессивно-компульсивным расстройствами. Авторы предполагают, что ирония обеспечивает когнитивную дистанцию, которая помогает людям регулировать сильные эмоции.
Избегающие черты характера, связанные с глубоким страхом социального отторжения, отрицательно коррелировали с веселым, доброжелательным юмором, глупостями и остроумием.
Люди с выраженными избегающими чертами, как правило, избегают социальных ситуаций, что, вероятно, уменьшает их возможности для непринужденного общения и обмена шутками.
Люди с истерическим типом личности, характеризующимся чрезмерным стремлением к вниманию и эмоциональностью, могут использовать игривые шутки, чтобы оставаться в центре внимания и взаимодействовать со своей аудиторией.
Остроумие, предполагающее умелые словесные ассоциации, положительно коррелировало с нарциссизмом, что указывает на то, что люди, стремящиеся к самовозвеличиванию, могут использовать интеллектуальный юмор, чтобы произвести впечатление на других.
Кроме того, мужчины в выборке показали более высокие баллы по более мрачным, дезадаптивным формам юмора, чем женщины.
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