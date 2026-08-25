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Наука и технологии

Ученые выяснили, как стиль юмора может указывать на проблемы человека

Мужчина, смех, юмор, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 04:59 Фото: magnific
То, как человек шутит, может дать тонкое представление о его глубинной психологической структуре и о том, как он строит межличностные отношения, сообщает Zakon.kz.

Юмор – это универсальное человеческое поведение, которое делает больше, чем просто заставляет людей смеяться. Он служит инструментом для эмоциональной регуляции, социальных связей и передачи сложных идей.

Как пишет PsyPost, последнее исследование предполагает, что люди, предпочитающие более мрачные формы юмора, такие как сарказм и цинизм, как правило, демонстрируют более высокий уровень дезадаптивных черт личности.

Напротив, те, кто использует более легкий, игривый юмор, проявляют меньше черт, связанных с расстройствами личности.

Психологи часто делят юмор на разные комические стили:

  • К более легким стилям относятся веселый, доброжелательный юмор, чепуха и остроумие, которые, как правило, способствуют позитивным чувствам и социальным связям.
  • К более мрачным комическим стилям относятся ирония, сатира, сарказм и цинизм. Эти стили часто основаны на критике, насмешках или чувстве превосходства, что может привести к напряженности в отношениях при чрезмерном использовании.

Результаты исследования показывают, что более мрачные юмористические стили неизменно связаны с более проблемными чертами характера.

Сарказм и цинизм показали наиболее сильную положительную связь с пассивно-агрессивными, антисоциальными, нарциссическими, истерическими и пограничными чертами характера.

Сатира, которая предполагает высмеивание глупого поведения с целью его исправления, была связана как с нарциссическими, так и с обсессивно-компульсивными чертами. Исследователи предполагают, что нарциссические личности могут использовать сатиру, чтобы замаскировать свое чувство превосходства в социально приемлемой форме.

Между тем, люди с обсессивно-компульсивными чертами могут использовать сатирический юмор как способ поддержания моральных правил и ощущения порядка.

Ирония была положительно связана с пограничным, параноидальным и обсессивно-компульсивным расстройствами. Авторы предполагают, что ирония обеспечивает когнитивную дистанцию, которая помогает людям регулировать сильные эмоции.

Избегающие черты характера, связанные с глубоким страхом социального отторжения, отрицательно коррелировали с веселым, доброжелательным юмором, глупостями и остроумием.

Люди с выраженными избегающими чертами, как правило, избегают социальных ситуаций, что, вероятно, уменьшает их возможности для непринужденного общения и обмена шутками.

Люди с истерическим типом личности, характеризующимся чрезмерным стремлением к вниманию и эмоциональностью, могут использовать игривые шутки, чтобы оставаться в центре внимания и взаимодействовать со своей аудиторией.

Остроумие, предполагающее умелые словесные ассоциации, положительно коррелировало с нарциссизмом, что указывает на то, что люди, стремящиеся к самовозвеличиванию, могут использовать интеллектуальный юмор, чтобы произвести впечатление на других.

Кроме того, мужчины в выборке показали более высокие баллы по более мрачным, дезадаптивным формам юмора, чем женщины.

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Аксинья Титова
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