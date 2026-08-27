#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
462.3
538.07
5.41
Наука и технологии

Китай прорезает гигантская трещина протяженностью в километры и до сих пор растет

Долина Пинлу в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 03:32 Фото: Facebook/Larisa Nikora
Трещина в долине Пинлу в северо-центральной части Китая продолжает неуклонно удлиняться. Она является частью активной Шаньсийской рифтовой системы, которая простирается более чем на 1200 км по территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WP Tech, сам каньон имеет приблизительно 10 км в длину, до 2 км в ширину и достигает глубины 100 м.

Стены долины Пинлу почти вертикальны, а сам каньон впечатляет своими масштабами и геометрией. Неслучайно он даже появился в фильме 2016 года "Великая стена", где естественный рельеф не потребовал существенных изменений.

Однако долина Пинлу образовалась не только под действием воды и ветра. Она является частью Фэнь-Вэйского рифта, обширной рифтовой системы в провинции Шаньси, протяженностью более 1200 км, простирающейся от провинции Шаньси до долины реки Вэй.

В этом районе преобладают нормальные разломы, при этом отдельные блоки земной коры опускаются и поднимаются относительно друг друга, создавая впадины и четкие границы рельефа.

Растяжение земной коры в Северо-Китайском блоке началось в конце миоцена, приблизительно 10-12 миллионов лет назад. С геологической точки зрения этот процесс продолжается до сих пор.

Напряжения вызывают разрывы земной коры, а последующие смещения блоков создают рельеф с резкими преломлениями и значительными перепадами высот.

Проведенные исследования показали, что долина может расширяться со скоростью приблизительно 0,5-1,6 мм в год. Данные GPS свидетельствуют о том, что этот механизм зависит от нескольких перекрывающихся факторов. Сам материал, из которого состоит этот регион Китая, также играет значительную роль.

Лёссовые отложения провинции Шаньси легко подвергаются эрозии под воздействием воды, поэтому после того, как тектонические процессы создали крутые обрывы, сток воды и оползни быстро начали вырезать овраги и почти отвесные стены в мягкой почве.

При этом разлом Фэнь-Вэй также представляет собой реальную сейсмическую угрозу.

В 1556 году в регионе Шэньси-Шаньси погибло более 800 000 человек, причем большая часть этих потерь связана с обрушением пещер Яодун. Сегодня долина Пинлу привлекает туристов и фотографов, но для геологов она остается прежде всего ярким свидетельством рифтовой активности и напоминанием о том, что эта часть Китая по-прежнему тектонически активна.

Ранее ученые назвали самое безопасное место на планете в случае глобальных катастроф.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
вулкан в Индонезии
18:47, 26 марта 2024
Вулкан в центре Индонезии выбросил пепел на высоту в несколько километров
самый высокий мост в Китае
14:30, 16 сентября 2025
Китай построил самый высокий в мире мост над "трещиной в земле"
озеро в Африке
12:34, 24 апреля 2026
В Африке зафиксировали критический этап разлома континента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рафаэль Уразбахтин на послематчевой пресс-конференции
03:04, 28 августа 2026
Уразбахтин прокомментировал поражение от "Андерлехта" в Лиге Европы
Игровой момент матча &quot;Андерлехт&quot; - &quot;Кайрат&quot;
02:38, 28 августа 2026
Появился видеообзор матча Лиги Европы "Андерлехт" – "Кайрат"
Игорь Ларионов во время матча
02:11, 28 августа 2026
Наставник СКА Ларионов подвёл итоги матча с "Барысом"
Игровой момент матча СКА - &quot;Барыс&quot;
01:43, 28 августа 2026
Видеообзор матча СКА – "Барыс" на турнире в Санкт-Петербурге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: