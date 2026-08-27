Китай прорезает гигантская трещина протяженностью в километры и до сих пор растет

Трещина в долине Пинлу в северо-центральной части Китая продолжает неуклонно удлиняться. Она является частью активной Шаньсийской рифтовой системы, которая простирается более чем на 1200 км по территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WP Tech, сам каньон имеет приблизительно 10 км в длину, до 2 км в ширину и достигает глубины 100 м.

Стены долины Пинлу почти вертикальны, а сам каньон впечатляет своими масштабами и геометрией. Неслучайно он даже появился в фильме 2016 года "Великая стена", где естественный рельеф не потребовал существенных изменений.

Однако долина Пинлу образовалась не только под действием воды и ветра. Она является частью Фэнь-Вэйского рифта, обширной рифтовой системы в провинции Шаньси, протяженностью более 1200 км, простирающейся от провинции Шаньси до долины реки Вэй.

В этом районе преобладают нормальные разломы, при этом отдельные блоки земной коры опускаются и поднимаются относительно друг друга, создавая впадины и четкие границы рельефа.

Растяжение земной коры в Северо-Китайском блоке началось в конце миоцена, приблизительно 10-12 миллионов лет назад. С геологической точки зрения этот процесс продолжается до сих пор.

Напряжения вызывают разрывы земной коры, а последующие смещения блоков создают рельеф с резкими преломлениями и значительными перепадами высот.

Проведенные исследования показали, что долина может расширяться со скоростью приблизительно 0,5-1,6 мм в год. Данные GPS свидетельствуют о том, что этот механизм зависит от нескольких перекрывающихся факторов. Сам материал, из которого состоит этот регион Китая, также играет значительную роль.

Лёссовые отложения провинции Шаньси легко подвергаются эрозии под воздействием воды, поэтому после того, как тектонические процессы создали крутые обрывы, сток воды и оползни быстро начали вырезать овраги и почти отвесные стены в мягкой почве.

При этом разлом Фэнь-Вэй также представляет собой реальную сейсмическую угрозу.

В 1556 году в регионе Шэньси-Шаньси погибло более 800 000 человек, причем большая часть этих потерь связана с обрушением пещер Яодун. Сегодня долина Пинлу привлекает туристов и фотографов, но для геологов она остается прежде всего ярким свидетельством рифтовой активности и напоминанием о том, что эта часть Китая по-прежнему тектонически активна.

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