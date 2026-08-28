Затонувший древний город спустя 2000 лет всплывает на поверхность

У берегов Италии медленно всплывает на поверхность забытый римский город. Археологи обнаружили внутри уникальные сооружения, которым может не быть аналогов в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, римский город Путеол поднимается из вод Неаполитанского залива. Это был один из важнейших торговых портов Римской империи.

Причина, по которой значительная часть города ушла под воду, связана с брадисейсмизмом – вулканическим процессом, при котором уровень земной поверхности постепенно меняется. В результате береговая линия сместилась, а почти два километра древней портовой территории оказались под водой.

Исследования местности начались еще в 2021 году и должны были продлиться до 2027 года. Сейчас команда подводных археологов совершает погружения. Они уже изучили такие места, как мастерская по обработке мрамора и стены, на которых сохранились оригинальные деревянные детали.

Одним из самых удивительных открытий в рамках проекта стало обнаружение затопленного храма набатейцев. Археологи считают, что это единственный известный набатейский храм, найденный за пределами древнего Набатейского царства.

Исследователи также изучают подводное зернохранилище викус Анниан. В нем, согласно историческим документам, хранилось египетское зерно, прежде чем попасть на римские рынки.

"Сохранившиеся деревянные конструкции и внутреннее оборудование могут дать представление о том, как были устроены римские зернохранилища. Возможно, это единственное место в мире, где мы можем так подробно рассмотреть внутреннюю организацию римского зернохранилища", – сказал доктор Микеле Стефаниле из Итальянского института морской археологии и подводных сооружений.

Археологи отмечают, что эти находки позволяют оценить масштабы прежней деятельности порта. Ведь теперь доподлинно известно, что, помимо торговых судов и грузоперевозок, в местности существовала сложная система складов, мастерских и функциональных помещений, которые поддерживали экономическую жизнь Римской империи.

Работают специалисты не только под водой. Под Болоньей (Италия) археологи обнаружили ритуальный колодец возрастом 2500 лет, содержащий бронзовые статуэтки, редкую бронзовую пластину и два человеческих скелета.

