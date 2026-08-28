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Наука и технологии

Археологи заглянули в колодец возрастом 2500 лет: то, что было на дне, их удивило

Колодец, небо, глубина, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 08:55 Фото: pexels
Группа археологов под Болоньей (Италия), обнаружила ритуальный колодец возрастом 2500 лет, содержащий бронзовые статуэтки, редкую бронзовую пластину и два человеческих скелета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, открытие, сделанное в древнем этрусском городе Каинуа, проливает свет на религиозный культ, в центре которого находилась женщина, связанная с богиней Уни.

Исследователи полагают, что колодец был торжественно открыт подношениями, а затем "закрыт" человеческими захоронениями. Находка расположена на окраине современной Болоньи, где этруски основали город Каинуа в начале V века до нашей эры.

Колодец находился недалеко от святилища, посвященного Уни, богине-матери, связанной с женщинами, браком, рождением и ростом, божеству, позже вошедшему в римскую религию как Юнона.

Важность этого места обусловлена ​​не только его возрастом, но и тем, насколько четко его содержимое соответствует уже известным сведениям о конкретном этрусском культе.

Реликвии, бронза, статуэтки, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 08:55

Фото: University of Bologna

Поскольку колодец тысячелетиями находился под водой в среде с низким содержанием кислорода, бронзовые предметы сохранили большую часть своего первоначального блеска, что является редкостью для металлических артефактов этого возраста.

На дне колодца археологи обнаружили две фрагментированные бронзовые статуэтки, изображающие женщин или девушек в изысканно украшенных платьях, вероятно, представляющие либо высокопоставленных лиц, либо божественные фигуры.

Наряду со статуэтками команда обнаружила бронзовую пластину, первую в своем роде из когда-либо найденных. Ее форма напоминает распространенные этрусские керамические узоры. Других подобных бронзовых образцов ранее не находили. В совокупности эти предметы позволяют датировать колодец концом VI или началом V века до нашей эры.

Статуэтка, бронза, раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 08:55

Фото: University of Bologna

Пожалуй, наиболее поразительным элементом открытия является наличие двух скелетов, мужского и женского, найденных в самом колодце. Исследователи предполагают, что, хотя бронзовые статуэтки и тарелка обозначали ритуал открытия, человеческие захоронения могут соответствовать ритуалу закрытия колодца.

Предварительные результаты показывают, что эти люди не были жертвами человеческих жертвоприношений. Их личности, причины смерти и связь с этим местом пока остаются неясными.

В сентябре должно начаться специальное исследование, включающее анализ ДНК и радиоуглеродное датирование, которое поможет прояснить, кем были эти два человека.

Ранее мы писали о том, что в 1962 году в заброшенном селе бурили нефть, но из-под земли вырвалось совершенно другое.

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Аксинья Титова
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