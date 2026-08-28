Кетогенная диета оказалась эффективнее других при ожирении – исследование

Кетогенная диета может сильнее улучшать состояние печени и обмен веществ у людей с ожирением, чем средиземноморская и низкожировая диеты, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые в клиническом исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism.

В эксперименте приняли участие 42 человека с ожирением, преддиабетом и жировой болезнью печени. Добровольцев случайным образом разделили на три группы: первая придерживалась кетогенной диеты, вторая – средиземноморской, а третья – преимущественно растительной низкожировой.

Исследователи полностью предоставляли участникам продукты и рассчитывали рацион так, чтобы за 4-5 месяцев каждый из них потерял около 10% массы тела.

Все три варианта питания помогли уменьшить количество жира в организме и повысить чувствительность к инсулину. Однако наиболее заметные изменения зафиксировали у добровольцев на кетогенной диете.

В частности, количество жира в печени у них снизилось в среднем на 67%, тогда как в группах средиземноморской и низкожировой диет этот показатель уменьшился примерно на 45%.

Кроме того, после снижения веса около половины участников кето-группы перестали соответствовать критериям преддиабета. Для сравнения: среди придерживавшихся средиземноморской диеты таких оказалось 29%, а в низкожировой группе – всего 7%.

Ученые предполагают, что выраженный эффект кетогенной диеты связан со снижением уровня инсулина и повышением уровня глюкагона – гормона, который стимулирует расщепление запасов жира в печени.

При этом исследователи предупреждают, что делать окончательные выводы пока рано. В эксперименте участвовали всего 42 человека, а наблюдение продолжалось лишь несколько месяцев. Пока неизвестно, сохраняется ли преимущество кетогенной диеты при длительном соблюдении.

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