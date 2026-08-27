Вкусно, сытно и полезно: что лучше положить ребенку в школу на перекус
Несколько часов без полноценной еды – и внимание ребенка снижается, появляется усталость, а рука сама тянется к тому, что быстрее всего дает ощущение энергии: сладостям, батончикам или сладким напиткам.
Но хороший школьный перекус может работать совсем иначе. Он способен поддержать сытость, концентрацию и работоспособность до возвращения домой, но при этом не превращаться просто в дофаминовый прием пищи ради того, чтобы пожевать. Как правильно собрать ланчбокс для ребенка в школу, рассказал диетолог-нутрициолог Бахытжан Момбаев.
Формула хорошего перекуса
По словам врача, главное правило – не собирать перекус исключительно вокруг сладкого.
"Хороший перекус должен сочетать белок, сложные углеводы и клетчатку. Например: цельнозерновой хлеб или каша + яйцо, натуральный йогурт или сыр + фрукт/овощ. Это помогает дольше сохранять сытость и поддерживать работоспособность. Оптимальный принцип: не просто сладость "для энергии", а сочетание продуктов, которое дает энергию постепенно", – говорит диетолог Бахытжан Момбаев.
На практике это может быть цельнозерновой хлебец с сыром и яблоко, натуральный йогурт с фруктом или небольшой набор из овощей, орехов и цельнозерновых продуктов. То есть перекус должен быть небольшим, но питательным.
Если холодильника рядом нет
Школьная реальность не позволяет хранить еду в холоде. Поэтому для ланчбокса стоит выбирать продукты, которые спокойно переносят несколько часов без холодильника. Обычно лучше сохраняют свои свойства:
- целые фрукты и овощи;
- сухофрукты;
- орехи;
- цельнозерновые хлебцы;
- сухое печенье без крема.
"А вот молочные продукты, мясо, рыба, яйца, готовые блюда, нарезанные овощи и фрукты требуют температурного контроля. Скоропортящиеся продукты при комнатной температуре нельзя оставлять надолго: ориентир – не более двух часов, а в жару выше 32 °C – не более одного часа", – говорит диетолог-нутрициолог.
Иными словами, ланчбокс – это совсем не холодильник. Если ребенку хочется взять с собой йогурт, яйцо, сыр, мясо или другой скоропортящийся продукт, важно позаботиться о правильном охлаждении.
Можно ли брать бутерброды с сыром или колбасой?
Ответ врача – можно, но при соблюдении условий хранения.
"Сам по себе ланчбокс не делает скоропортящийся продукт безопасным. Йогурт, сыр, яйцо, мясо или бутерброд с колбасой лучше класть в хорошо охлажденный ланчбокс".Бахытжан Момбаев
Есть и еще одно простое правило, которое помогает сделать перекус безопаснее: продукты лучше не складывать все вместе. Продукты лучше упаковывать порционно и отдельно. Например, фрукты – отдельно, бутерброд – в отдельном контейнере. Это снижает риск загрязнения и помогает сохранить продукты свежими.
Такой подход одновременно решает несколько задач: продукты меньше контактируют друг с другом, сохраняют вкус и текстуру, а ребенку проще съесть именно ту порцию, которую положили с собой.
"Детский" – не значит автоматически полезный
На упаковке готовых перекусов можно встретить множество привлекательных слов:
- "детский",
- "фитнес",
- "натуральный",
- "полезный".
Но выбирать продукт лучше не по громкой надписи.
"Стоит внимательно смотреть состав и пищевую ценность. Ограничивать следует сладкие йогурты и творожки, сладкие хлопья, батончики, пакетированные соки и сладкие напитки, глазированные сырки, ароматизированные молочные продукты, а также большое количество колбасных изделий и соленых снеков", – поясняет Бахытжан Момбаев.
Главный принцип для родителей: школьный перекус должен быть не самым "модным" и не самым дорогим, а простым, питательным, безопасным и удобным для ребенка, резюмирует диетолог.
Полезный перекус не требует сложных рецептов или дорогих продуктов. Его задача – дать ребенку достаточно энергии, чтобы спокойно продолжить учебный день, и при этом не перегружать рацион лишним сахаром и солью.
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И самое важное – учитывать мнение самого ребенка. Если он не любит яблоки, не стоит превращать школьный перекус в ежедневную борьбу за правильное питание. Полезная еда должна быть вкусной, привычной и такой, которую ребенок действительно захочет съесть.
Родители должны понимать, что идеальный школьный перекус – это не красивый контейнер из соцсетей, а простая еда, которая помогает ребенку оставаться сытым, внимательным и активным до следующего полноценного приема пищи.