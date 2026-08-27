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Вкусно, сытно и полезно: что лучше положить ребенку в школу на перекус

продукты для ланчбокса школьнику, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 17:19 Фото: magnific
Школьный перекус – это не только способ утолить голод, но и возможность поддержать энергию, концентрацию и работоспособность ребенка в течение учебного дня. Как выбрать продукты, которые действительно принесут пользу и не испортятся в рюкзаке, разбирался Zakon.kz.

Несколько часов без полноценной еды – и внимание ребенка снижается, появляется усталость, а рука сама тянется к тому, что быстрее всего дает ощущение энергии: сладостям, батончикам или сладким напиткам.

Но хороший школьный перекус может работать совсем иначе. Он способен поддержать сытость, концентрацию и работоспособность до возвращения домой, но при этом не превращаться просто в дофаминовый прием пищи ради того, чтобы пожевать. Как правильно собрать ланчбокс для ребенка в школу, рассказал диетолог-нутрициолог Бахытжан Момбаев.

Формула хорошего перекуса

По словам врача, главное правило – не собирать перекус исключительно вокруг сладкого.

"Хороший перекус должен сочетать белок, сложные углеводы и клетчатку. Например: цельнозерновой хлеб или каша + яйцо, натуральный йогурт или сыр + фрукт/овощ. Это помогает дольше сохранять сытость и поддерживать работоспособность. Оптимальный принцип: не просто сладость "для энергии", а сочетание продуктов, которое дает энергию постепенно", – говорит диетолог Бахытжан Момбаев.

На практике это может быть цельнозерновой хлебец с сыром и яблоко, натуральный йогурт с фруктом или небольшой набор из овощей, орехов и цельнозерновых продуктов. То есть перекус должен быть небольшим, но питательным.

Если холодильника рядом нет

Школьная реальность не позволяет хранить еду в холоде. Поэтому для ланчбокса стоит выбирать продукты, которые спокойно переносят несколько часов без холодильника. Обычно лучше сохраняют свои свойства:

  • целые фрукты и овощи;
  • сухофрукты;
  • орехи;
  • цельнозерновые хлебцы;
  • сухое печенье без крема.
"А вот молочные продукты, мясо, рыба, яйца, готовые блюда, нарезанные овощи и фрукты требуют температурного контроля. Скоропортящиеся продукты при комнатной температуре нельзя оставлять надолго: ориентир – не более двух часов, а в жару выше 32 °C – не более одного часа", – говорит диетолог-нутрициолог.

Иными словами, ланчбокс – это совсем не холодильник. Если ребенку хочется взять с собой йогурт, яйцо, сыр, мясо или другой скоропортящийся продукт, важно позаботиться о правильном охлаждении.

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Можно ли брать бутерброды с сыром или колбасой?

Ответ врача – можно, но при соблюдении условий хранения.

"Сам по себе ланчбокс не делает скоропортящийся продукт безопасным. Йогурт, сыр, яйцо, мясо или бутерброд с колбасой лучше класть в хорошо охлажденный ланчбокс".Бахытжан Момбаев

Есть и еще одно простое правило, которое помогает сделать перекус безопаснее: продукты лучше не складывать все вместе. Продукты лучше упаковывать порционно и отдельно. Например, фрукты – отдельно, бутерброд – в отдельном контейнере. Это снижает риск загрязнения и помогает сохранить продукты свежими.

Такой подход одновременно решает несколько задач: продукты меньше контактируют друг с другом, сохраняют вкус и текстуру, а ребенку проще съесть именно ту порцию, которую положили с собой.

"Детский" – не значит автоматически полезный

На упаковке готовых перекусов можно встретить множество привлекательных слов:

  • "детский",
  • "фитнес",
  • "натуральный",
  • "полезный".

Но выбирать продукт лучше не по громкой надписи.

"Стоит внимательно смотреть состав и пищевую ценность. Ограничивать следует сладкие йогурты и творожки, сладкие хлопья, батончики, пакетированные соки и сладкие напитки, глазированные сырки, ароматизированные молочные продукты, а также большое количество колбасных изделий и соленых снеков", – поясняет Бахытжан Момбаев.

Главный принцип для родителей: школьный перекус должен быть не самым "модным" и не самым дорогим, а простым, питательным, безопасным и удобным для ребенка, резюмирует диетолог.

Полезный перекус не требует сложных рецептов или дорогих продуктов. Его задача – дать ребенку достаточно энергии, чтобы спокойно продолжить учебный день, и при этом не перегружать рацион лишним сахаром и солью.

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И самое важное – учитывать мнение самого ребенка. Если он не любит яблоки, не стоит превращать школьный перекус в ежедневную борьбу за правильное питание. Полезная еда должна быть вкусной, привычной и такой, которую ребенок действительно захочет съесть.

Родители должны понимать, что идеальный школьный перекус – это не красивый контейнер из соцсетей, а простая еда, которая помогает ребенку оставаться сытым, внимательным и активным до следующего полноценного приема пищи.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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