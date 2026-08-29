Над озерами Йеллоустоуна слышат "музыку" и звон: эту загадку не разгадали за 150 лет

На протяжении более столетия посетители любимого американцами Йеллоустонского национального парка сообщают о странных, мимолетных звуках, которые сосредоточены вокруг самых больших озер знаменитого парка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Debrief, описания звуков, варьирующиеся от тихого жужжания пчел до отдаленной "музыки" или колокольчиков, или даже вибрации металлических кабелей, свидетельствуют об удивительно глубокой истории парка, связанной с этими странными звуками.

Эти звуки услышали еще до того, как этот огромный участок земли официально стал первым национальным парком Америки. Со временем было предложено несколько объяснений этого явления, хотя точная причина неземной музыки озера Йеллоустоун так и не была установлена.

По словам историка Ли Уиттлси, проработавшего в Йеллоустонском национальном парке 16 лет, письменные описания странных звуков восходят, по меньшей мере, к концу XIX века.

Их давно отмечали исследователи в окрестностях озер Шошоне и Йеллоустон. Эти звуки, чаще всего возникающие по утрам, обычно мимолетны, и сравнимы со "звоном телеграфных проводов или жужжанием роя пчел".

Одно из старейших известных свидетельств необычных звуков в этом районе относится к периоду до официального создания Йеллоустонского национального парка США.

В 1871 году геолог Фрэнк Х. Брэдли принял участие в Геологической экспедиции Хайдена, которая сыграла решающую роль в истории парка, поскольку ее результаты помогли убедить Конгресс официально принять решение о защите Йеллоустона в следующем году.

Во время полевых работ в составе экспедиции Брэдли вспоминал, как однажды утром, когда его группа готовила завтрак, услышал "странный звук", который он охарактеризовал как нечто среднее между свистком и визгом лошади.

"Звук усиливался. Стало очевидно, что над нами проносятся порывы ветра, хотя сосны не показывали ни малейшего движения в нижних слоях атмосферы", – писал Брэдли.

К началу XX века исследователи начали выдвигать потенциальные объяснения этого явления.

В 1930 году в журнале Popular Science появилась краткая заметка, в которой высказывалось предположение, что движущей силой этих шумов может быть сейсмическая активность.

В 1937 году рейнджер и натуралист Йеллоустонского национального парка Нил Майнер предложил другую теорию: атмосферное объяснение, которое, по его словам, возникало в результате "горизонтально движущихся воздушных вихрей", спускавшихся с некоторых близлежащих горных вершин парка.

Однако необычные звуки, давно ассоциирующиеся с Йеллоустоном, возможно, не являются уникальными для этого парка. Сообщения о странных звуковых явлениях: таинственных гулах, грохоте, необычном гудении или жужжании, свисте и звуках, сравниваемых с музыкой, поступали из разных мест по всему миру, иногда порождая красочные названия, такие как "Сенека Ганс" в Нью-Йорке и другие варианты.

Хотя своеобразные звуки Йеллоустона, кажется, относятся к более широкой группе природных акустических явлений, их конкретная причина остается неясной даже спустя более чем 150 лет после того, как Брэдли впервые их зафиксировал.

Ранее мы писали о том, что Китай прорезает гигантская трещина протяженностью в километры.