#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+21°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+21°
$
464.77
541.36
5.41
Наука и технологии

Над озерами Йеллоустоуна слышат "музыку" и звон: эту загадку не разгадали за 150 лет

Вулкан, парк в США, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 03:33 Фото: wikipedia
На протяжении более столетия посетители любимого американцами Йеллоустонского национального парка сообщают о странных, мимолетных звуках, которые сосредоточены вокруг самых больших озер знаменитого парка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Debrief, описания звуков, варьирующиеся от тихого жужжания пчел до отдаленной "музыки" или колокольчиков, или даже вибрации металлических кабелей, свидетельствуют об удивительно глубокой истории парка, связанной с этими странными звуками.

Эти звуки услышали еще до того, как этот огромный участок земли официально стал первым национальным парком Америки. Со временем было предложено несколько объяснений этого явления, хотя точная причина неземной музыки озера Йеллоустоун так и не была установлена.

По словам историка Ли Уиттлси, проработавшего в Йеллоустонском национальном парке 16 лет, письменные описания странных звуков восходят, по меньшей мере, к концу XIX века.

Их давно отмечали исследователи в окрестностях озер Шошоне и Йеллоустон. Эти звуки, чаще всего возникающие по утрам, обычно мимолетны, и сравнимы со "звоном телеграфных проводов или жужжанием роя пчел".

Одно из старейших известных свидетельств необычных звуков в этом районе относится к периоду до официального создания Йеллоустонского национального парка США.

В 1871 году геолог Фрэнк Х. Брэдли принял участие в Геологической экспедиции Хайдена, которая сыграла решающую роль в истории парка, поскольку ее результаты помогли убедить Конгресс официально принять решение о защите Йеллоустона в следующем году.

Во время полевых работ в составе экспедиции Брэдли вспоминал, как однажды утром, когда его группа готовила завтрак, услышал "странный звук", который он охарактеризовал как нечто среднее между свистком и визгом лошади.

"Звук усиливался. Стало очевидно, что над нами проносятся порывы ветра, хотя сосны не показывали ни малейшего движения в нижних слоях атмосферы", – писал Брэдли.

К началу XX века исследователи начали выдвигать потенциальные объяснения этого явления.

В 1930 году в журнале Popular Science появилась краткая заметка, в которой высказывалось предположение, что движущей силой этих шумов может быть сейсмическая активность.

В 1937 году рейнджер и натуралист Йеллоустонского национального парка Нил Майнер предложил другую теорию: атмосферное объяснение, которое, по его словам, возникало в результате "горизонтально движущихся воздушных вихрей", спускавшихся с некоторых близлежащих горных вершин парка.

Однако необычные звуки, давно ассоциирующиеся с Йеллоустоном, возможно, не являются уникальными для этого парка. Сообщения о странных звуковых явлениях: таинственных гулах, грохоте, необычном гудении или жужжании, свисте и звуках, сравниваемых с музыкой, поступали из разных мест по всему миру, иногда порождая красочные названия, такие как "Сенека Ганс" в Нью-Йорке и другие варианты.

Хотя своеобразные звуки Йеллоустона, кажется, относятся к более широкой группе природных акустических явлений, их конкретная причина остается неясной даже спустя более чем 150 лет после того, как Брэдли впервые их зафиксировал.

Ранее мы писали о том, что Китай прорезает гигантская трещина протяженностью в километры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Пловец, вода, цепь
02:40, 23 сентября 2025
Ученые разгадали давнюю загадку жутких звуков со дна Тихого океана
одуванчик
10:24, 03 декабря 2025
Зимнее чудо: на Кольсайских озерах зацвели одуванчики
Дрон впервые показал подводный мир Щучьего озера
13:34, 22 июля 2024
Дрон впервые показал подводный мир Щучьего озера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Выиграет Зверев, но Бублик может дойти до финала&quot;: Леонид Слуцкий дал прогноз на US Open
04:20, 30 августа 2026
"Выиграет Зверев, но Бублик может дойти до финала": Леонид Слуцкий дал прогноз на US Open
Филип Хргович сенсационно нокаутировал Мозеса Итауму и завоевал вакантный титул IBF
03:49, 30 августа 2026
Филип Хргович сенсационно нокаутировал Мозеса Итауму и завоевал вакантный титул IBF
Денис Беринчик уступил Сэму Ноуксу единогласным решением судей после долгого простоя
03:19, 30 августа 2026
Денис Беринчик уступил Сэму Ноуксу единогласным решением судей после долгого простоя
&quot;Могли забивать в обоих таймах&quot;: Вахид Масудов объяснил поражение от &quot;Жениса&quot;
02:45, 30 августа 2026
"Могли забивать в обоих таймах": Вахид Масудов объяснил поражение от "Жениса"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: