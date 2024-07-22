Дрон впервые показал подводный мир Щучьего озера

Государственный национальный природный парк "Бурабай" опубликовал видео, снятое подводным дроном, который спустился на дно Щучьего озера, сообщает Zakon.kz.

Представители парка разместили ролик 21 июля 2024 года на странице в Instagram.

"Благодаря новейшему оборудованию парка у нас теперь есть возможность изучать подводный мир и дно водоемов нашего национального парка", – говорится в описании к публикации.

Кульминацией видео стала встреча с забавным раком, который при виде дрона решил скрыться.

Фото: Instagram/parkburabay

19 июля 2024 года старший научный сотрудник парка Евгений Архипов заявил, что уровень воды в озере Боровое поднялся на 80 см. Это, по его словам, привело к переливу воды через реку Громотуха в озеро Большое Чебачье.