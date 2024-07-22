Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дрон впервые показал подводный мир Щучьего озера

Дрон впервые показал подводный мир Щучьего озера, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 13:34 Фото: pixabay
Государственный национальный природный парк "Бурабай" опубликовал видео, снятое подводным дроном, который спустился на дно Щучьего озера, сообщает Zakon.kz.

Представители парка разместили ролик 21 июля 2024 года на странице в Instagram.

"Благодаря новейшему оборудованию парка у нас теперь есть возможность изучать подводный мир и дно водоемов нашего национального парка", – говорится в описании к публикации.

Кульминацией видео стала встреча с забавным раком, который при виде дрона решил скрыться.

Дрон впервые показал подводный мир Щучьего озера, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 13:34

Фото: Instagram/parkburabay

19 июля 2024 года старший научный сотрудник парка Евгений Архипов заявил, что уровень воды в озере Боровое поднялся на 80 см. Это, по его словам, привело к переливу воды через реку Громотуха в озеро Большое Чебачье.

Читайте также

Можно ли ознакомиться онлайн с электронными материалами уголовного дела
Можно ли ознакомиться онлайн с электронными материалами уголовного дела
Погода в Казахстане: север и запад – ливни, юг и восток – жара
Погода в Казахстане: север и запад – ливни, юг и восток – жара
100 тенге в Алматы, 70 тенге в Шымкенте: названа стоимость проезда в автобусах
100 тенге в Алматы, 70 тенге в Шымкенте: названа стоимость проезда в автобусах
Анастасия Московчук
Акмолинская область Бурабай Казахстан 2024 год Хорошие новости Озера
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах
Джо Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в конце июля
Крушение самолета АН-2 в Акмолинской области: В Минтранспорта сделали заявление
Крушение самолета Ан-2 в Акмолинской области: в Минтранспорта сделали заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: