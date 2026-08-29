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Наука и технологии

Ледниковый период на Земле вызвало космическое событие, которое стабильно повторяется

Ледники, животные, наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 04:58 Фото: magnific
Традиционная история ледниковых периодов Земли основана на колебаниях орбиты, вулканической активности и содержании углекислого газа в атмосфере. При этом она часто упускает из виду Солнце, которое влияет на климат больше, чем считалось, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование центра SHIELD НАСА, опубликованное в ежегодном вестнике астрономии и астрофизики Annual Review of Astronomy and Astrophysics, доказывает, что Солнце по меньшей мере трижды за последние несколько миллионов лет сталкивалось с ледяными пространствами газа и пыли.

Каждый раз массивные межзвездные холодные облака давили на Солнечную систему и сокращали действие защитного щита Солнца.

Эти воздействия происходили около 2-3 млн лет назад, 6-7 млн лет назад и 13-14 млн лет назад. В тот момент они значительно изменили атмосферу Земли.

Подобно тому, как наша планета окружена атмосферой, вся наша солнечная система заключена внутри своего рода атмосферы, созданной Солнцем. Это защитный пузырь, известный как "гелиосфера".

Он образуется благодаря непрерывным солнечным ветрам из заряженных частиц, исходящих от Солнца во всех направлениях. Гелиосфера действует как щит, защищающий планеты от межзвездного излучения.

В обычных условиях внешняя граница гелиосферы, где начинается межзвездная среда, находится на расстоянии 11 миллиардов км, далеко за орбитами внешних планет. Но Солнце не стоит на месте.

Оно движется по галактике с огромной скоростью, унося с собой планеты, астероиды, кометы и другие тела Солнечной системы. Когда Солнечная система проходит через определенные плотные скопления холодного водородного газа, внешнее давление может сжимать гелиосферу внутрь.

Используя современные методы моделирования, исследователи показали, что во время одного из таких прохождений гелиосфера уменьшилась до масштаба 0,22 астрономических единиц, что меньше орбиты Земли вокруг Солнца. Это привело бы к прямому контакту Земли с плотной межзвездной средой.

Результаты моделирования совпадают с геологическими данными: элементы, преобладающие в межзвездной пыли, обнаруживаются в образцах кернов глубоководных осадочных пород, антарктическом снегу и лунных образцах в указанные периоды времени.

Путешествия нашей гелиосферы через более холодные регионы галактики могут быть ключевым фактором, определяющим некоторые из древних изменений климата Земли, включая возможные ледниковые периоды. Это показывает, что климатическая система Земли функционирует под воздействием сил, которые затмевают все, что есть в промышленном арсенале.

Космическое излучение, изменчивость солнечной активности и положение Солнца в галактике – это факторы, которые климатические модели часто игнорируют.

Ранее мы писали о том, что казахстанцы смогут увидеть редкий звездопад Ауригиды: где и когда смотреть.

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Аксинья Титова
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