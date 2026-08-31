Ученые обнаружили новую экзопланету – она наполовину состоит из воды

Американские астрономы нашли редкую экзопланету (HD 176071 b). Она вращается вблизи своей звезды, а почти 50% ее состава – вода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, необычные характеристики экзопланеты – это только часть истории.

Экзопланета – планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Большинство экзопланет вращаются вокруг звезд, но есть и свободно плавающие в космосе, которые не привязаны ни к одной звезде.

Экзопланета, о которой идет речь, – HD 176071 b – расположена примерно в 335 световых годах от Земли. Она в 2,5 раза больше Земли и имеет массу примерно в 8,5 раза больше массы Земли. По наблюдениям ученых, вода может составлять почти 50% ее состава.

Небесное тело относится к категории горячих водных миров – редкой группы экзопланет, содержащих большое количество воды и вращающихся на очень близком расстоянии от своих звезд. HD 176071 b совершает оборот вокруг своей звезды всего за 14 часов.

Экзопланета находится в Нептуновой пустыне – регионе, где небесные тела размером с Нептун редко наблюдаются вблизи своих звезд. Ученые считают, что интенсивное звездное излучение может удалить атмосферу планет в этой области.

Однако близость HD 176071 b к своей звезде создает мощное гравитационное взаимодействие. Эти приливные силы постепенно влияют на орбиту планеты, приближая ее к будущему столкновению со своей звездой. Предполагается, что после столкновения звезда поглотит HD 176071 b.

Это открытие дает ученым редкую возможность изучить планету, не похожую на большинство известных миров. Новые наблюдения позволяют ученым сделать вывод, что окружающая среда планеты меняется, а не остается неизменной.

В ночь с 31 августа на 1 сентября 2026 года ожидается метеорный поток Ауригиды. Это редкое явление – предполагается, что в этот раз Ауригиды смогут произвести до шести метеоров в час.