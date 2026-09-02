Кофе на вынос может таить опасность

Ученые сообщили плохие новости для любителей покупать кофе на вынос – горячий напиток из одноразового стаканчика может содержать миллионы частиц пластика, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в результатах исследования Квинслендского университета, опубликованных в журнале ACS Food Science & Technology, одноразовые бумажные стаканчики для кофе и других горячих напитков могут выделять в жидкость миллионы частиц микро- и нанопластика.

Пусть даже такие стаканчики сделаны из бумаги, изнутри их все же покрывают тонким слоем полимера, который предотвращает протекание. Ученые проверили два вида покрытия – полиэтиленовое и изготовленное из полимолочной кислоты (ПМК), которую часто считают более экологичной альтернативой обычному пластику. пишет "Газета".

Для эксперимента специалисты налили горячую воду в стаканчики и после недолгого контакта проанализировали ее состав. В жидкости из стаканчика с полиэтиленовым покрытием обнаружили около 2,7 млн пластиковых частиц на миллилитр. В случае ПМК их количество достигало 4,3 млн частиц на миллилитр. При этом общая масса выделившегося материала у стаканчиков с ПМК оказалась примерно в 12 раз выше.

Микропластиком называют частицы пластика размером от одного микрометра до пями мм, а еще более мелкие частицы относят к нанопластику. Они способны попадать в организм вместе с пищей и напитками. При этом ученые пока не могут точно оценить последствия регулярного воздействия таких частиц на здоровье человека.

Лабораторные исследования на клетках и животных связывали микропластик с воспалением, изменениями иммунных реакций и повреждением тканей. Однако эти данные пока не позволяют утверждать, что частицы из стаканчиков вызывают конкретные заболевания у людей.

Авторы работы подчеркивают, что результаты не означают, что от кофе в одноразовых стаканчиках необходимо отказаться. Исследование показывает лишь еще один потенциальный источник воздействия микропластика, причем особенно важным фактором оказалось сочетание пластикового покрытия и высокой температуры.

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