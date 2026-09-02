Добровольцы в Швейцарии закопали 2 000 трусов, чтобы подтвердить интересный факт

Ученые закопали 2 000 пар нижнего белья в разных местах Швейцарии, а два месяца спустя извлекли их, чтобы изучить качество почвы. Наличие или отсутствие отверстий в белье донесло до исследователей важную информацию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wionews, чтобы показать, что почва на Земле потеряла большую часть питательных веществ, группа ученых провела необычный эксперимент.

Они закопали 2 000 пар нижнего белья в садах и на газонах по всей Швейцарии, а затем выкопали их через два месяца. От некоторых из них почти не осталось ткани, в то время как в других было всего одна-две дырки.

Если точнее, исследование проводилось пять лет назад с участием 1 000 добровольцев, которые закопали нижнее белье и 12 000 чайных пакетиков в разных местах Швейцарии.

Ученые из Цюрихского университета заявили, что трусы без дырок свидетельствуют о недостатке питательных веществ в почве.

"Почва быстро деградирует, что угрожает производству продуктов питания, биоразнообразию и функционированию земной системы", – написали исследователи.

В Швейцарии наименьшая биологическая активность наблюдалась на газонах, пахотных землях и лугах. Монокультуры травы вокруг домов и зданий имели наименее плодородную почву.

В частных садах были обнаружены наиболее активные разлагающие микроорганизмы – черви, грибы, бактерии и другие организмы – и самые высокие уровни органического углерода и питательных веществ. Вероятно, это связано с тем, что за такими участками активно ухаживают и подкармливают удобрениями.

Около 58% хлопка, использованного для изготовления нижнего белья и выращенного в частных садах, разложилось за два месяца. В то же время на газонах этот показатель составил 40%, что является самым низким показателем среди всех типов газонов.

Почва обеспечивает 95% нашего продовольствия, и она же является вторым по величине резервуаром углерода на Земле. Но по мере ухудшения ее качества общество находится под угрозой коллапса.

Ученые предупредили, что повышение плодородия почвы не всегда является хорошим признаком. В частных садах концентрация фосфора, азота и калия свидетельствует об использовании удобрений.

Более высокие уровни фосфора угрожают водным ресурсам и местному биоразнообразию. Индекс "нижнего белья" показывает "плодородные" почвы, но не всегда означает их лучшее состояние.

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