"Наполи" проиграл "Комо" и впервые за полгода потерял лидерство в Серии А
Это был поединок 26-го тура Серии А, где счет в самом начале открыли гости, автоголом отличился Амир Рахмани.
Спустя некоторое время "неаполитанцы" восстановили равновесие усилиями Джакомо Распадори. Однако за 13 минут до финального свистка Ассане Диао принес победу "Комо" – 2:1.
В итоге команда Антонио Конте опустилась на второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав 56 очков. Стоит отметить, что "Наполи" не может победить в четырех последних матчах подряд: три ничьих и одно поражение.
А на вершину лучших клубов Италии накануне поднялся "Интер" (57), обыгравший "Дженоа" (1:0).
В ближайшем туре "Наполи" как раз-таки сыграет с "Интером" на своем поле, эта игра запланирована на 1 марта.
Тем временем подопечные Симоне Индзаги 21 февраля узнали своих будущих соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.