#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.47
525.83
5.68
Спорт

"Наполи" проиграл "Комо" и впервые за полгода потерял лидерство в Серии А

Футбол Лидер Интер, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 23:03 Фото: Instagram/comofootball
23 февраля в итальянском футбольном первенстве лидер турнирной таблицы клуб "Наполи" в гостях неожиданно уступил скромному "Комо" (1:2) и впервые за последние шесть месяцев спустился на второе место, сообщает Zakon.kz.

Это был поединок 26-го тура Серии А, где счет в самом начале открыли гости, автоголом отличился Амир Рахмани. 

Спустя некоторое время "неаполитанцы" восстановили равновесие усилиями Джакомо Распадори. Однако за 13 минут до финального свистка Ассане Диао принес победу "Комо" – 2:1.

В итоге команда Антонио Конте опустилась на второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав 56 очков. Стоит отметить, что "Наполи" не может победить в четырех последних матчах подряд: три ничьих и одно поражение.

А на вершину лучших клубов Италии накануне поднялся "Интер" (57), обыгравший "Дженоа" (1:0).

В ближайшем туре "Наполи" как раз-таки сыграет с "Интером" на своем поле, эта игра запланирована на 1 марта.

Тем временем подопечные Симоне Индзаги 21 февраля узнали своих будущих соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанские гимнасты завоевали "серебро" на этапе Кубка мира в Баку
Спорт
22:41, 23 февраля 2025
Казахстанские гимнасты завоевали "серебро" на этапе Кубка мира в Баку
Казахстанский конькобежец завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Польше
Спорт
21:16, 23 февраля 2025
Казахстанский конькобежец завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Польше
Лучший снайпер Лиги чемпионов Гирасси оформил покер в матче Бундеслиги
Спорт
12:03, 23 февраля 2025
Лучший снайпер Лиги чемпионов Гирасси оформил покер в матче Бундеслиги
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: