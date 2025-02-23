"Наполи" проиграл "Комо" и впервые за полгода потерял лидерство в Серии А

23 февраля в итальянском футбольном первенстве лидер турнирной таблицы клуб "Наполи" в гостях неожиданно уступил скромному "Комо" (1:2) и впервые за последние шесть месяцев спустился на второе место, сообщает Zakon.kz.

Это был поединок 26-го тура Серии А, где счет в самом начале открыли гости, автоголом отличился Амир Рахмани.

Спустя некоторое время "неаполитанцы" восстановили равновесие усилиями Джакомо Распадори. Однако за 13 минут до финального свистка Ассане Диао принес победу "Комо" – 2:1.

В итоге команда Антонио Конте опустилась на второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав 56 очков. Стоит отметить, что "Наполи" не может победить в четырех последних матчах подряд: три ничьих и одно поражение.

А на вершину лучших клубов Италии накануне поднялся "Интер" (57), обыгравший "Дженоа" (1:0).

В ближайшем туре "Наполи" как раз-таки сыграет с "Интером" на своем поле, эта игра запланирована на 1 марта.

Тем временем подопечные Симоне Индзаги 21 февраля узнали своих будущих соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.