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Наука и технологии

Знаменитые "Вояджер" столкнулись с температурной "стеной" в 50 тысяч градусов далеко от Солнца: что произошло

Космический аппарат, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 06:30 Фото: NASA
Космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" удаляются от Земли уже почти полвека. Они достигли места, где влияние Солнца постепенно ослабевает, уступая место межзвездному пространству, сообщает Zakon.kz.

Два космических аппарата, запущенные в 1977 году, сейчас исследуют мир, о существовании которого еще несколько десятилетий назад мы имели лишь смутное представление. Как пишет Divany, приборы зондов зафиксировали температуру в странной пограничной зоне от 30 тыс. до 50 тыс. градусов Цельсия.

Граница Солнечной системы не является четкой линией, которую может пересечь космический аппарат. Солнце испускает поток заряженных частиц, солнечный ветер, который создает вокруг себя огромный пузырь – гелиосферу.

На ее внешней границе солнечный ветер перестает доминировать в окружающей среде, поскольку встречается с веществом межзвездного пространства. Эта переходная граница называется гелиопаузой.

"Вояджер-1" прошел сквозь него в 2012 году, а "Вояджер-2" в 2018 году, став первыми, кто вошел в межзвездное пространство. "Стена" – это скорее метафора. Это не твердый барьер, а плазма из чрезвычайно разреженных, электрически заряженных частиц, где взаимодействуют материя с Солнца и межзвездное пространство.

Измерения, проведенные аппаратом Voyager 2, показали, что гелиопауза представляет собой более сложную структуру, чем просто граница. Исследователи выявили переходную область шириной 1,5 астрономических единицы непосредственно перед гелиопаузой. Здесь плазма замедляется, нагревается, и ее плотность удваивается.

На гелиопаузе происходит еще более резкое изменение. Плотность плазмы значительно изменяется менее чем за сутки.

Два космических аппарата "Вояджер" исследовали одну и ту же пограничную область в разное время и в разных местах. Гелиопауза не является неподвижной сферой. Она может расширяться и сжиматься в зависимости от изменения солнечной активности. Это помогает объяснить, почему зонды столкнулись с ней на разных расстояниях.

Ранее мы писали о том, что эксперты спорят о странной фотографии существа с Марса.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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