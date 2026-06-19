Вояджер-1 побил рекорд и повлияет на одно событие в ноябре 2026 года

В ноябре 2026 года космический аппарат НАСА "Вояджер-1" преодолеет рубеж, недостижимый для всех созданных человеком объектов – точку, после которой радиосигнал, распространяющийся со скоростью света, достигает цели за полные 24 часа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, это означает, что инженеры на Земле, которые в понедельник говорят "доброе утро, Вояджер", услышат его ответ только в среду. Зонд продолжает работу спустя примерно 49 лет после запуска с мыса Канаверал в 1977 году .

По всем имеющимся показателям, "Вояджер-1" – это самый долго работающий и самый успешный космический аппарат в истории человечества.

Первоначально планировалась четырехлетняя миссия по изучению Юпитера и Сатурна. Эта четырехлетняя миссия завершилась в ноябре 1980 года, когда "Вояджер-1" совершил пролет мимо Сатурна. С тех пор космический аппарат непрерывно работает, передавая данные и принимая команды с Земли в течение 46 лет.

По всем прогнозам, "Вояджер-1" станет самым долгоживущим артефактом человеческой цивилизации во Вселенной – задолго до того, как сама Земля перестанет быть пригодной для жизни видов, которые ее построили.

Ранее ученые нашли следы древней космической катастрофы на дне Тихого океана.