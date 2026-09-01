Эксперты спорят о странной фотографии существа с Марса

Снимок, сделанный марсоходом Curiosity несколько лет назад, вызвал обсуждение пользователей Сети. Дело в странном объекте, запечатленном на горизонте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, снимок сделала правая навигационная камера Curiosity 20 августа 2023 года. На горизонте заметна некая фигура, будто парящая над поверхностью Марса, которая сильно напоминает куполообразную голову с щупальцами.

Особый интересен другой кадр, сделанный всего на 13 секунд раньше.

На нем нет никакой "медузы". Это заставило некоторых предположить, что по марсианской поверхности ходит гигантское беспозвоночное, способное перемещаться с невероятной скоростью.

Фото: NASA / JPL-Caltech

Полностью исключить гипотезу о гигантской инопланетной медузе невозможно. Более правдоподобное объяснение заключается в том, что перед нами артефакт камеры.

Астрофизик доктор Джозеф Фара предположил, что странный объект мог появиться из-за попадания космического луча в сенсор камеры. По его словам, при увеличении изображения хорошо заметен идеально ровный ряд черных пикселей.

По его мнению, это также объясняет необычную форму объекта: перед нами практически идеальный ряд пикселей без характерного эффекта сглаживания.

Кроме того, такая версия хорошо согласуется с тем, что всего 13 секунд назад этого образования на снимке не было. Есть и другая гипотеза. Издание EarthSky предположило, что причиной мог стать электронный сбой или ошибка при передаче данных.

Значение пикселя может измениться в нескольких местах на пути от сенсора камеры до итогового файла изображения на Земле. Это может произойти в считывающей электронике, при хранении данных в бортовом компьютере, во время сжатия изображения, передачи информации на Землю или последующей обработки.

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