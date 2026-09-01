Эксперты спорят о странной фотографии существа с Марса
Как пишет Naked Science, снимок сделала правая навигационная камера Curiosity 20 августа 2023 года. На горизонте заметна некая фигура, будто парящая над поверхностью Марса, которая сильно напоминает куполообразную голову с щупальцами.
Особый интересен другой кадр, сделанный всего на 13 секунд раньше.
На нем нет никакой "медузы". Это заставило некоторых предположить, что по марсианской поверхности ходит гигантское беспозвоночное, способное перемещаться с невероятной скоростью.
Полностью исключить гипотезу о гигантской инопланетной медузе невозможно. Более правдоподобное объяснение заключается в том, что перед нами артефакт камеры.
Астрофизик доктор Джозеф Фара предположил, что странный объект мог появиться из-за попадания космического луча в сенсор камеры. По его словам, при увеличении изображения хорошо заметен идеально ровный ряд черных пикселей.
По его мнению, это также объясняет необычную форму объекта: перед нами практически идеальный ряд пикселей без характерного эффекта сглаживания.
Кроме того, такая версия хорошо согласуется с тем, что всего 13 секунд назад этого образования на снимке не было. Есть и другая гипотеза. Издание EarthSky предположило, что причиной мог стать электронный сбой или ошибка при передаче данных.
Значение пикселя может измениться в нескольких местах на пути от сенсора камеры до итогового файла изображения на Земле. Это может произойти в считывающей электронике, при хранении данных в бортовом компьютере, во время сжатия изображения, передачи информации на Землю или последующей обработки.
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