#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+22°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+22°
$
462.31
536.09
5.34
Наука и технологии

Эксперты спорят о странной фотографии существа с Марса

Марс, объект, загадочное, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 06:29 Фото: NASA / JPL-Caltech
Снимок, сделанный марсоходом Curiosity несколько лет назад, вызвал обсуждение пользователей Сети. Дело в странном объекте, запечатленном на горизонте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, снимок сделала правая навигационная камера Curiosity 20 августа 2023 года. На горизонте заметна некая фигура, будто парящая над поверхностью Марса, которая сильно напоминает куполообразную голову с щупальцами.

Особый интересен другой кадр, сделанный всего на 13 секунд раньше.

На нем нет никакой "медузы". Это заставило некоторых предположить, что по марсианской поверхности ходит гигантское беспозвоночное, способное перемещаться с невероятной скоростью.

Марс, снимок, объект, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 06:29

Фото: NASA / JPL-Caltech

Полностью исключить гипотезу о гигантской инопланетной медузе невозможно. Более правдоподобное объяснение заключается в том, что перед нами артефакт камеры.

Астрофизик доктор Джозеф Фара предположил, что странный объект мог появиться из-за попадания космического луча в сенсор камеры. По его словам, при увеличении изображения хорошо заметен идеально ровный ряд черных пикселей.

По его мнению, это также объясняет необычную форму объекта: перед нами практически идеальный ряд пикселей без характерного эффекта сглаживания.

Кроме того, такая версия хорошо согласуется с тем, что всего 13 секунд назад этого образования на снимке не было. Есть и другая гипотеза. Издание EarthSky предположило, что причиной мог стать электронный сбой или ошибка при передаче данных.

Значение пикселя может измениться в нескольких местах на пути от сенсора камеры до итогового файла изображения на Земле. Это может произойти в считывающей электронике, при хранении данных в бортовом компьютере, во время сжатия изображения, передачи информации на Землю или последующей обработки.

Ранее мы писали о том, что в болотах Луизианы нашли загадочный комплекс, который старше египетских пирамид.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Коралл на Марсе
04:30, 14 августа 2025
Ученые запечатлели "коралл" на Марсе
Загадочный объект на Марсе вызвал новую волну споров в сети
09:20, 03 июля 2026
Загадочный объект на Марсе вызвал новую волну споров в Сети
Туша кита на берегу
04:59, 05 сентября 2025
На пляж Уэльса выбросило удивительное гигантское существо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Марк Гуаль и Луиш Мата празднуют один из голов Кайрата
06:48, Сегодня
Марк Гуаль и Луиш Мата прокомментировали выездную победу "Кайрата" над "Елимаем"
Арина Соболенко во время матча с Камилой Осорио
06:23, Сегодня
Арина Соболенко и Ига Швёнтек уверенно вышли во второй круг US Open-2026
Шон Стрикленд на фотосессии своих именных футболок
05:51, Сегодня
"Они слишком сострадательны": Шон Стрикленд призвал лишить женщин права голоса
Карлос Алькарас во время матча с Романом Сафиуллиным
05:22, Сегодня
Карлос Алькарас и Карен Хачанов успешно стартовали на US Open-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: