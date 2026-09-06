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Наука и технологии

Стало известно, как кофе влияет на кости у женщин – неожиданное открытие

Девушка, кофе, руки, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 03:31 Фото: magnific
Исследователи из Университета Флиндерса в статье, опубликованной в журнале Nutrients, выяснили, что высокое потребление кофе может быть связано с более низкой минеральной плотностью костей (МПК) у женщин в постменопаузе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, ученые проанализировали потребление кофе и чая среди 9704 женщин в возрасте 65 лет и старше за 10-летний период.

В течение этого времени они также измерили минеральную плотность костной ткани (МПК) участниц в области шейки бедренной кости и тазобедренного сустава – областях, где часто происходят переломы, связанные с остеопорозом.

Исследователи обнаружили, что употребление чая связано с более высокой общей минеральной плотностью костной ткани в тазобедренном суставе, в то время как употребление более пяти чашек кофе в день связано с более низкой минеральной плотностью костной ткани.

Умеренное потребление кофе – примерно две-три чашки в день – не было связано с негативным воздействием на здоровье костей.

Также потребление кофе было связано с более низкой минеральной плотностью костной ткани шейки бедренной кости у женщин с повышенным потреблением алкоголя, в то время как положительная связь между чаем и плотностью костной ткани была более выражена у женщин с ожирением.

Исследователи написали, что остеопороз, характеризующийся низкой плотностью костной ткани, "является серьезной глобальной проблемой общественного здравоохранения, затрагивающей людей всех возрастов, полов и этнических групп".

Примерно каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте 50 лет и старше во всем мире сталкиваются с переломами, связанными с остеопорозом.

Женщины подвергаются особенно высокому риску, поскольку у них, как правило, более низкая костная масса и наблюдается ускоренная потеря массы после менопаузы.

Полученные результаты не означают, что нужно отказаться от кофе или начать пить чай литрами, но они предполагают, что умеренное потребление чая может быть одним из простых способов поддержать здоровье костей.

Ранее мы писали о том, как физические упражнения меняют работу мозга.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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