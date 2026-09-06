Как физические упражнения меняют работу мозга

Исследователи японского Национального института передовых промышленных наук и технологий (AIST) совместно с учеными Медицинского центра Юго-Западного университета Техаса изучили, как аэробные упражнения влияют на активность мозга во время выполнения когнитивных задач.

Издание News-Medical пишет, что в исследовании участвовали здоровые молодые и пожилые люди. С помощью функциональной МРТ ученые смогли отдельно оценить влияние самой физической нагрузки и повторного выполнения одних и тех же заданий.

Результаты показали, что аэробные упражнения изменяют характер активности отдельных областей мозга во время когнитивных задач. При этом повторение заданий также значительно влияет на эффективность работы мозга.

У пожилых участников снижение мозговой активности при повторении заданий коррелировало с улучшением их выполнения. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что привыкание к задаче помогает мозгу обрабатывать информацию более эффективно.

Ученые считают, что визуализация изменений мозговой активности после физических нагрузок может помочь лучше оценивать пользу регулярных упражнений и стимулировать людей продолжать занятия. В перспективе результаты могут способствовать разработке новых способов поддержки когнитивных функций и профилактики возрастного снижения памяти и других способностей.

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