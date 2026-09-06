#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
456.56
530.52
5.28
Наука и технологии

Как физические упражнения меняют работу мозга

как физические упражнения меняют работу мозга, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 21:14 Фото: magnific.com
Исследователи японского Национального института передовых промышленных наук и технологий (AIST) совместно с учеными Медицинского центра Юго-Западного университета Техаса изучили, как аэробные упражнения влияют на активность мозга во время выполнения когнитивных задач.

Издание News-Medical пишет, что в исследовании участвовали здоровые молодые и пожилые люди. С помощью функциональной МРТ ученые смогли отдельно оценить влияние самой физической нагрузки и повторного выполнения одних и тех же заданий.

Результаты показали, что аэробные упражнения изменяют характер активности отдельных областей мозга во время когнитивных задач. При этом повторение заданий также значительно влияет на эффективность работы мозга.

У пожилых участников снижение мозговой активности при повторении заданий коррелировало с улучшением их выполнения. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что привыкание к задаче помогает мозгу обрабатывать информацию более эффективно.

Ученые считают, что визуализация изменений мозговой активности после физических нагрузок может помочь лучше оценивать пользу регулярных упражнений и стимулировать людей продолжать занятия. В перспективе результаты могут способствовать разработке новых способов поддержки когнитивных функций и профилактики возрастного снижения памяти и других способностей.

Ранее сообщалось, правильно ли смарт-часы и фитнес-браслеты отслеживают сожженные калории.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Исследование мозга человека
19:21, 20 января 2026
Ученые выяснили, что негативно сказывается на работе мозга
мозг
13:14, 21 июля 2024
Почему голодание полезно для стареющего мозга, рассказали ученые
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
01:49, 30 августа 2026
Ученые выяснили, из-за чего на самом деле стареет и "гниет" мозг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 25-го тура
21:34, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 25-го тура
&quot;Тобыл&quot; добыл важные три очка в игре с &quot;Улытау&quot; в КПЛ
20:51, Сегодня
"Тобыл" добыл важные три очка в игре с "Улытау" в КПЛ
Орехов помог &quot;Металлургу&quot; победить &quot;Амур&quot; в КХЛ
20:33, Сегодня
Орехов помог "Металлургу" победить "Амур" в КХЛ
&quot;Астана&quot; разгромила &quot;Елимай&quot; на домашней арене в КПЛ
19:53, Сегодня
"Астана" разгромила "Елимай" на домашней арене в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: