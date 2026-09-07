Человек не сможет там долго находиться: найдено самое тихое место на Земле
Как пишет Tehnowar, его создали искусственно в лабораторном помещении.
Титул самого беззвучного места на планете принадлежит безэховой камере лаборатории Orfield Laboratories в Миннеаполисе (США). В ноябре 2021 года специалисты зафиксировали здесь уровень фонового звука на отметке −24,9 децибела.
Для сравнения: человеческий шепот достигает примерно 30 децибел, а спокойное дыхание – около 10.
Показатель камеры находится за нижней границей слуха и вплотную приближается к физическому пределу, обусловленному броуновским движением частиц в воздухе (минус 23 децибела).
Тише этого значения в земной атмосфере звука быть не может.
Камера построена по принципу "комната в комнате": внутренняя капсула установлена на мощных пружинах, гасящих вибрации от фундамента здания, а шесть слоев бетона блокируют внешние шумы.
Стены и потолок покрыты массивными клиньями из плотного вспененного материала, геометрия которых предотвращает отражение звуковых волн.
Пол выполнен в виде туго натянутой сетки из стальных тросов – под ногами нет ровной поверхности, способной создать случайное эхо.
Любопытно, что человеческий организм не выдерживает такого безмолвия. В отсутствие внешних раздражителей слух обостряется до предела: уже через несколько минут становятся отчетливо слышны биение сердца, пульсация крови в сосудах, работа дыхательной и пищеварительной систем.
Собственное тело превращается в источник шума. Кроме того, мозг теряет пространственные ориентиры – привычные отраженные звуки, помогающие держать равновесие, исчезают. У людей возникает головокружение и чувство неустойчивости, поэтому большинство предпочитает сидеть в кресле.
Исследователи выдерживают в камере не более 45-60 минут, после чего появляется сильное желание выйти. Создавалась эта камера не для рекордов и не для испытания человеческой выдержки.
Главная задача – точные акустические измерения и проверка оборудования. Инженеры исследуют характеристики микрофонов, звуковых излучателей, электронных устройств и систем звукоизоляции.
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