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Наука и технологии

Астероид приблизился к Земле: его заметили над Индийским океаном

Астероид, космос, небесное тело , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 02:50 Фото: pexels
Астероид пролетел над Индийским океаном между Западной Австралией и Бали. Он разрушился при входе в атмосферу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The West Australian, это был всего лишь 13-й случай, когда небольшой объект был замечен до столкновения с Землей.

Космический объект получил название CERNQ52. Он был размером примерно со стиральную машину и предположительно разрушился при входе в атмосферу, а затем сгорел, не достигнув поверхности 7 сентября 2026 года.

По данным НАСА, об объекте впервые сообщил Центр малых планет в рамках проекта Catalina Sky Survey, а ранее его обнаружил телескоп Pan-STARRS.

Центр изучения околоземных объектов рассчитал его траекторию и место падения.

"Подобные сценарии, хоть и не представляют опасности, являются бесценной проверкой наших возможностей планетарной защиты по обнаружению более крупных объектов и прогнозированию угрозы столкновения", – сообщили в НАСА.

Отмечается, что в НАСА есть план действий при угрозе столкновения с астероидом. В 2022 году было успешно проведено испытание по изменению траектории двойного метеорита, в ходе которого его движение в космосе было изменено с помощью кинетического удара.

При этом руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов рассказал изданию РБК, что по расчетам остатки астероида должны были упасть примерно в 600 км к югу от Бали.

"Как правило, метровые камушки не представляют большой опасности. В атмосфере они разрушаются и до Земли уже долетает чуть-чуть метеоритного вещества. В целом опасность представляют размеры в 5-10 метров", – сказал Александр Иванов.

Китайские исследователи не отстают. Они нашли эффективный способ уничтожения или отклонения крупного астероида, угрожающего Земле. По их задумке, опасные небесные тела можно уничтожать с помощью ядерной бомбы.

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Камила Салкымбаева
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