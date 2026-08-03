В Китае предложили уничтожать астероиды с помощью ядерной бомбы

Китайские исследователи не перестают удивлять. Они заявили, что нашли более эффективный способ уничтожения или отклонения крупного астероида, угрожающего Земле, сообщает Zakon.kz.

Результаты этой работы из научного журнала Space: Science & Technology разместила газета South China Morning Post.

Согласно предложенной концепции, сначала в астероид необходимо внедрить металлический пенетратор, который пробурит глубокую скважину. Затем второй космический аппарат доставит в нее ядерный заряд и произведет подземный взрыв.

Так, компьютерное моделирование показало, что взрыв мощностью 3 мегатонны способен полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. При этом размещение заряда на глубине 30 метров более чем втрое увеличивает эффективность воздействия по сравнению с поверхностным взрывом.

Chinese rocket scientists find ‘most effective’ way to nuke a doomsday asteroidhttps://t.co/Exe8RgOOFf — South China Morning Post (@SCMPNews) August 2, 2026

Ученые уверены, что такой подход может оказаться значительно эффективнее, чем прямое столкновение с астероидом, как это было во время миссии NASA DART в 2022 году. Тогда космический аппарат смог лишь незначительно изменить скорость космического объекта.

По мнению исследователей, ядерный метод может стать единственным практическим вариантом защиты в случае обнаружения крупного астероида незадолго до его возможного столкновения с Землей. Однако для реализации такой миссии потребуется раннее обнаружение угрозы, а также сверхтяжелые ракеты-носители.

Авторы исследования уточняют, что их серьезная работа может стать основой для разработки будущих международных программ планетарной защиты.

Это не первая захватывающая новость из Китая. Немного ранее мы рассказывали, что там стартовало строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции в юго-восточной части Тибета. Проект стоимостью около 170 млрд долларов будет втрое мощнее знаменитой плотины "Три ущелья".