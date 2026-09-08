На Земле группируется новый суперконтинент, который может уничтожить людей

Ученые смогли спрогнозировать, что примерно через 200 миллионов лет континенты Земли объединятся, образовав новый суперконтинент. Когда это случится, условия для всей жизни резко изменятся, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wion, предположительно одно из этих изменений вызовет массовое вымирание, при котором экстремальная жара уничтожит всех млекопитающих.

Существует несколько сценариев развития событий, и один из них, несомненно, обернется гибелью для всех млекопитающих, включая человека. В научной статье, опубликованной в журнале Geological Magazine в 2018 году, предлагаются четыре варианта развития событий.

1. Новопангея

Тихий океан сомкнется, а Атлантический океан расширится. Америка столкнется с Восточной Азией и Антарктидой, в результате чего образуется материк, центр которого будет преимущественно в Северном полушарии. Районы вблизи экватора будут жаркими и засушливыми. В прибрежных районах ожидаются обильные осадки, но внутренние районы останутся преимущественно сухими. Однако, поскольку суша будет простираться в сторону более холодных широт, умеренная глобальная циркуляция океана и динамика полярных льдов сохранятся.

2. Аурика

Тихий и Атлантический океаны сомкнутся, образовав суперконтинент Аурика. Внутренние части континентов расколются, вновь собрав земные массивы в кольцо вокруг экватора. Поскольку континент будет находиться вблизи экватора, "он, вероятно, будет немного теплее и, возможно, суше, чем современная Земля", – сказал в интервью Popular Mechanics Жоао С. Дуарте, доцент кафедры тектоники Лиссабонского университета в Португалии, который разработал гипотезу Аурики.

3. Амасия

В этом сценарии Северный Ледовитый океан закроется, и все континенты, кроме Антарктиды, переместятся к Северному полюсу. Все материки на Севере, за исключением Антарктиды, превратятся в один огромный океан. В отсутствие суши между ними, океанический конвейер, переносящий тепло от экватора к полюсам, будет нарушен. Полюса похолодают и будут покрыты льдом круглый год.

4. Pangea Ultima / Próxima

Атлантический океан полностью закроется, поскольку образуются новые зоны субдукции. Индийский океан также закроется и превратится во внутреннее море. Америка столкнется с Азией. Все континенты сольются вокруг экватора, образуя Пангею Ультима. Она будет похожа на большой материк, имеющий форму кольца вокруг экватора.

Хотя Аурика и Амасия приведут к исчезновению отдельных видов на суше и в море, именно Пангея Ультима уничтожит всех людей на Земле. Внутренние районы суши окажутся за тысячи километров от океанских бризов, а это значит, что 90% суши превратятся в жаркую и сухую пустыню.

Солнце также станет ярче, что еще больше повысит температуру на планете, особенно во внутренних регионах Пангеи Ультима. Атмосфера будет насыщена высоким содержанием углекислого газа из-за многочисленных вулканических извержений, вызванных тектоническими движениями.

Температура воздуха достигнет 40-70 °C, и лишь от 8 до 16% суши Земли останутся пригодными для жизни млекопитающих. Без ветра и при высокой температуре человеческий организм не сможет отводить тепло.

Это подтолкнет Землю за физиологический температурный предел для жизни млекопитающих, что вызовет массовое вымирание. Хорошая новость в том, что никого из нас не будет здесь, когда это произойдет более чем через 200 миллионов лет. Однако к тому времени может начаться новый жизненный цикл с видами, способными адаптироваться к новому миру.

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