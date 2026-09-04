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Наука и технологии

Австралия движется быстрее других континентов: ученые выяснили, куда именно

Австралия, планета, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 03:31 Фото: pexels
Австралия и несущая его тектоническая плита перемещаются на северо-северо-восток примерно на семь сантиметров в год. Из-за этого континент назвали самым быстро движущимся континентальным массивом на Земле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Blog, за несколько десятилетий дрейф континентов приводит к тому, что точные координаты устаревают. За десятки миллионов лет он унес Австралию от Антарктиды в сложную пограничную зону Индонезии и Новой Гвинеи.

Некоторые модели, рассматривающие континент на протяжении сотен миллионов лет, помещают его в состав новой глобальной суши.

Тектонические плиты движутся не с одинаковой скоростью. Скорость их движения варьируется от менее одного сантиметра в год в некоторых районах до более чем 10 сантиметров в год для участков быстро движущихся океанических плит.

Скорость движения изменяется по всей плите, и ответ немного меняется в зависимости от системы отсчета, используемой для определения неподвижной Земли. Движение относительно Антарктиды не идентично движению относительно глубокой мантии или глобальной сети наблюдательных станций.

Австралия разработала систему GDA2020, статическую систему координат, выровненную по прогнозируемому положению континента на 1 января 2020 года. Также была создана зависящая от времени система координат, учитывающая продолжающееся движение тектонической плиты.

Страна физически не переместилась на 1,8 метра после изменения системы координат. Официальное числовое описание местоположения объектов совпало с тем, куда континент уже переместился.

Континент и тектоническая плита – это не одно и то же.

  • Континент представляет собой толстую, плавучую кору, образующую привычный материк и его подводные края.
  • Австралийская плита включает в себя эту континентальную кору, обширные области окружающей океанической литосферы и западную часть Зеландии.

Большая часть материковой Австралии расположена в пределах сравнительно стабильной тектонической плиты. Однако ее северная и восточная окраины отнюдь не просты.

Траншеи, вулканические дуги, крупные разломы и многочисленные более мелкие плиты разделяют зону конвергенции (сближения) между несколькими границами.

Австралии не нужно достигать будущего суперконтинента, чтобы ее движение на север принесло свои плоды. Зона столкновения уже простирается на обширной, структурно запутанной территории.

В районе Яванской впадины австралийская океаническая литосфера опускается под Зондский регион. Дальше на восток, вокруг Тимора и дуги Банда, плавучий австралийский континентальный материал достигает границы. В Новой Гвинее континентальная литосфера сталкивается с мозаикой микроплит Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.

Ранее мы писали о том, что эксперты спорят о странной фотографии существа с Марса.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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