Ученые нашли первые следы взрослого тираннозавра

В Северной Дакоте группа исследователей обнаружили первую известную последовательность следов, вероятно оставленную взрослым тираннозавром, сообщает Zakon.kz.

Четыре огромных отпечатка сохранились в породе около 66,5 миллиона лет и позволяют исследователям узнать, с какой скоростью передвигался один из самых известных хищников древности.

О находке сообщили ученые Денверского музея природы и науки и Университета Ливерпуля Джона Мурса. Исследование опубликовано 8 сентября в Journal of Vertebrate Paleontology.

Четыре шага тираннозавра

Следовая дорожка была обнаружена в 2025 году на территории формацииХелл-Крик в юго-западной части Северной Дакоты. Она состоит из четырех трехпалых отпечатков – двух левых и двух правых. Общая длина дорожки составляет около семи метров, а длина каждого следа – примерно один метр.

Фото: Denver Museum of Nature & Science/dmns.org

Палеонтологи считают, что следы появились около 66,5 миллиона лет назад, в самом конце мелового периода – незадолго до падения астероида, которое привело к массовому вымиранию динозавров.

Размер и форма отпечатков, узкие следы пальцев, а также большое количество останков T. rex, найденных в этой местности, позволили исследователям предположить, что их оставил именно взрослый тираннозавр. Однако ученые формулируют вывод осторожно: следы "вероятно принадлежат взросломуTyrannosaurus rex", поскольку определить вид по плохо сохранившимся отпечаткам со стопроцентной уверенностью невозможно.

Тираннозавр не бежал

Особенно интересным открытием стала информация о скорости движения животного.

Исследователи предполагают, что расстояние между следами составляет около четырех метров. По расчетам ученых, тираннозавр двигался со скоростью примерно 1,5-2 метра в секунду, то есть около 5,6-7,2 километра в час. Это примерно соответствует быстрому шагу человека.

Таким образом, найденная дорожка, скорее всего, запечатлела не бегущего хищника, а взрослого T. rex, который спокойно перемещался по древнему ландшафту.

При этом ученые предупреждают, что скорость является приблизительной: отпечатки сильно разрушены временем и сохранили не все детали строения стопы.

Почему эта находка важна

Фото: Denver Museum of Nature & Science/dmns.org

Отдельные следы, которые ранее связывали со взрослыми тираннозаврами, уже находили. Однако до сих пор ученым не удавалось обнаружить целую последовательность отпечатков, которая позволяла бы проследить движение взрослого животного. Предыдущие известные дорожки тираннозавров принадлежали либо более молодым животным, либо другим, более мелким представителям семейства.

Именно поэтому новая находка дает палеонтологам возможность получить информацию не только о внешнем виде динозавра, но и о его поведении.

"Кости рассказывают нам огромное количество информации об этих животных, но следы фиксируют момент поведения. По дорожке следов мы можем буквально проследить, как животное двигалось по ландшафту", – отметил Тайлер Лайсон, старший куратор отдела палеонтологии позвоночных Денверского музея природы и науки.

Для изучения находки специалисты использовали высокоточное 3D-сканирование. Полученные цифровые модели позволяют детально исследовать отпечатки даже тем ученым, которые физически не присутствовали на месте обнаружения. Кроме того, по цифровым моделям можно создавать точные трехмерные копии следов.

Следы хотят перевезти в музей

Исследование находки продолжается. Три из четырех отпечатков планируют этой осенью извлечь с помощью вертолета и доставить в Денверский музей природы и науки для дальнейшего изучения и сохранения.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования и возможные раскопки позволят обнаружить продолжение дорожки. Это могло бы дать больше информации о походке, движениях и поведении взрослого Tyrannosaurus rex.

Пока же четыре следа, оставленные примерно 66,5 миллиона лет назад, стали редкой возможностью увидеть не просто окаменелость, а буквально несколько шагов живого тираннозавра.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили механизм, который позволяет растениям постепенно выпрямляться даже без сигналов от света и гравитации.