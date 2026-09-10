Фермеры начали удобрять поля битым стеклом: зачем это нужно

Австралийские фермеры разбрасывают мелко измельченные стеклянные отходы по полям и пастбищам. Этот богатый кремнием материал улучшает усвояемость питательных веществ и рост растений, одновременно снижая потребность в традиционных удобрениях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Agroinform, как правило, на сельскохозяйственных полях применяют порошок и гранулы, изготовленные из переработанного стекла.

На данный момент опыт показывает положительные результаты на нескольких фермах, но эти эффекты необходимо подтвердить независимыми исследованиями.

Завод в Брисбене стоимостью 4 миллиона долларов сейчас производит около 20 тонн продукции в неделю, используя стекло, полученное в рамках программы переработки отходов Containers for Change в Квинсленде.

Бутылки измельчаются в больших барабанах с керамической облицовкой с помощью керамических шариков. В зависимости от предполагаемого использования, конечный продукт может представлять собой порошок, похожий на тальк, или мелкие гранулы.

Некоторые фермеры смешивают его с водой и опрыскивают посевы, в то время как другие рассыпают его в виде сухих гранул на пахотных или пастбищных землях.

По словам австралийского агронома Дэвида Арчера, кремний может поддерживать естественные защитные механизмы растений от вредителей, болезней и засухи. Он также может играть роль в мобилизации фосфатов, хранящихся в почве.

Арчер объясняет, что кремний связывает железо, позволяя высвобождаться фосфатам и делая их более доступными для корней растений.

Данный материал проходит испытания в нескольких производственных секторах. Он используется в зерновом хозяйстве, виноградарстве и яблоневом хозяйстве, на плантациях сахарного тростника, а также на молочных и мясных фермах.

Агроном Питер Норвуд утверждает, что, судя по его опыту, рост и урожайность сельскохозяйственных культур могут улучшиться на 25-30%. Он считает, что благодаря улучшенному снабжению питательными веществами фермам может потребоваться меньше традиционных удобрений.

Использование стеклянных отходов в сельском хозяйстве также может снизить зависимость австралийских ферм от импортных удобрений.

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