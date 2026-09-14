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Наука и технологии

Мечты о базах на Луне разбили о сухую реальность

луна, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 17:39 Фото: pixabay
Ученые пришли к выводу, который разочарует приверженцев заселения Луны: там не хватит воды для постоянных баз, сообщает Zakon.kz.

Идея о возможности поселиться на спутнике Земли захватила умы ученых после обнаружения водяного льда в полярных кратерах. Дно этих воронок миллиарды лет не видит прямого солнечного света, поэтому температура там не поднимается выше минус 163 градусов по Цельсию. В таких "холодных ловушках" лед не испаряется даже в вакууме. И эта вода – источник питья, кислорода и ракетного топлива – вдохновила Джеффа Безоса переносить на Луну тяжелую промышленность, а Илона Маска – строить "саморастущие города", пишет "Газета".

Но именно запасы воды и представят главную сложность для лунных поселений. Сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Мартин Элвиз подсчитал, сколько лет на Луне сможет прожить город с населением в один миллион человек.

Даже при щедрой оценке в миллиард тонн, известной с 2013 года по данным орбитальных миссий, без переработки город израсходует запасы за несколько лет. Современные оценки водных ресурсов скромнее в 30 раз, а значит, даже небольшой город останется без воды уже примерно через десятилетие. Устойчивыми на протяжении нескольких столетий окажутся лишь деревня на 1000 человек или небольшой город с населением 10 тысяч.

По словам Элвиза, есть пути решения: поднять эффективность переработки воды минимум в пять раз, снизить ее расход с помощью вертикальных ферм, импортировать воду с околоземных астероидов и искать новые скопления льда на самой Луне. Последний вариант ученый считает самым многообещающим.

"Если амбициозным планам космических миллиардеров суждено сбыться, первым шагом станет поиск дополнительной воды", – заключил ученый.

Сегодня зонды просвечивают лишь первые метры рыхлого поверхностного грунта – реголита, который тянется вниз на десятки метров и может содержать неучтенные запасы воды.

А вот с энергией у поселенцев проблем не возникнет, говорят исследователи. Валы затененных кратеров почти всегда освещены солнцем, за что их прозвали "пиками вечного света". Там можно установить километровые башни, сплошь покрытые солнечными панелями: вместе они будут вырабатывать до трех гигаватт электроэнергии. Кремния на спутнике достаточно, чтобы наладить выпуск фотопанелей на месте. Такой мощности хватило бы и дата-центрам для искусственного интеллекта: с них началась бы настоящая внеземная экономика.

Международная группа ученых ранее подтвердила наличие первой протяженной пещеры под поверхностью Луны, которая может стать убежищем для будущих колонистов. Исследователи выявили вход в полость шириной 45 метров и длиной около 77 метров на дне провала глубиной 100 метров.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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