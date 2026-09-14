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Наука и технологии

Оружие, доспехи и останки: в Словакии сделали сенсационную находку

Оружие, доспехи и останки: в Словакии сделали сенсационную находку, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 21:10 Фото: magnific.com
В Словакии археологи обнаружили древнеримский военный лагерь II века, предположительно времен императора Марка Аврелия. Находка сделана возле города Шураны перед строительством промышленного парка, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox news, ученые нашли человеческие останки, оружие, фрагменты шлемов и доспехов, монеты и элементы военного снаряжения. По предварительным данным, многие погибшие могли быть римскими солдатами.

Лагерь, вероятно, использовался во время Маркоманских войн – конфликтов Римской империи с германскими племенами. Исследователи считают, что его могли оставить сразу после военного столкновения.

Это первый римский военный лагерь, обнаруженный в Нитранском крае. Археологи также впервые для Словакии нашли особый тип ворот – клавикулу. Исследование находки продолжится.

Ранее сообщалось, что спустя почти 100 лет археологи нашли вторую половину статуи Рамсеса II.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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