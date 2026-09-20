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Наука и технологии

Ученые выяснили, помогает ли интервальное голодание похудеть

интервальное голодание, ученые , здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 16:55 Фото: pexels
Интервальное голодание не оказалось эффективнее обычного режима питания для снижения веса. При одинаковой калорийности рациона участники исследования похудели примерно одинаково, сообщает Zakon.kz.

В эксперименте участвовали 39 взрослых с ожирением, преддиабетом или диабетом второго типа. Одни участники принимали пищу только в течение 10 часов в сутки, другие могли есть по обычному графику до 20:00 пишет Obesity.

При этом калорийность и состав рациона в обеих группах были одинаковыми. Через 12 недель участники потеряли около 2,5–2,7% массы тела, а существенной разницы между группами ученые не обнаружили.

Также исследователи не выявили заметных различий в гормонах, связанных с аппетитом и насыщением, и маркерах воспаления.

" Индивидуальная реакция на интервальное голодание отличалась. У некоторых участников снизилась склонность к неконтролируемому перееданию, у других изменений практически не было", – сообщает издание.

Ранее сообщалось, что кетодиета может оказывать заметное влияние на здоровье печени у людей с ожирением, предиабетом и избытком жира в печени.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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