Ученые оценили пользу популярной диеты

Кето-диета может оказывать заметное влияние на здоровье печени у людей с ожирением, преддиабетом и избытком жира в печени, показало небольшое исследование, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, в эксперименте участвовали 42 человека. Их разделили на три группы, которые придерживались кето-, средиземноморской и низкожировой преимущественно растительной диет.

У участников всех групп улучшилась чувствительность мышц к инсулину примерно на 50%. Однако у людей на кето-диете чувствительность печени к инсулину выросла в два-три раза сильнее, чем в других группах.

Количество жира в печени у участников кето-группы снизилось примерно на 67%, тогда как в двух других группах – примерно на 45%. Кроме того, около половины участников на кето-диете к концу исследования перестали соответствовать критериям преддиабета. Для средиземноморской диеты этот показатель составил 29%, для низкожировой – 7%.

При этом ученые отмечают, что исследование было небольшим и продолжалось недолго – в каждой группе было около 14 человек. Поэтому полученные результаты нельзя напрямую распространять на всех людей.

Эксперты считают, что кето-диета может рассматриваться как краткосрочный вариант для некоторых людей с ожирением и преддиабетом, однако для длительного питания она подходит не всем. В частности, специалисты указывают на возможное высокое содержание насыщенных жиров и недостаток клетчатки. После краткосрочного периода они рекомендуют рассматривать более сбалансированный средиземноморский рацион.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач рассказала о действии популярных лекарств, предназначенных для сжигания жира.