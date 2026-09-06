#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
456.56
530.52
5.28
Советы

Ученые оценили пользу популярной диеты

Ученые оценили пользу популярной диеты, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 01:16 Фото: magnific.com
Кето-диета может оказывать заметное влияние на здоровье печени у людей с ожирением, преддиабетом и избытком жира в печени, показало небольшое исследование, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, в эксперименте участвовали 42 человека. Их разделили на три группы, которые придерживались кето-, средиземноморской и низкожировой преимущественно растительной диет.

У участников всех групп улучшилась чувствительность мышц к инсулину примерно на 50%. Однако у людей на кето-диете чувствительность печени к инсулину выросла в два-три раза сильнее, чем в других группах.

Количество жира в печени у участников кето-группы снизилось примерно на 67%, тогда как в двух других группах – примерно на 45%. Кроме того, около половины участников на кето-диете к концу исследования перестали соответствовать критериям преддиабета. Для средиземноморской диеты этот показатель составил 29%, для низкожировой – 7%.

При этом ученые отмечают, что исследование было небольшим и продолжалось недолго – в каждой группе было около 14 человек. Поэтому полученные результаты нельзя напрямую распространять на всех людей.

Эксперты считают, что кето-диета может рассматриваться как краткосрочный вариант для некоторых людей с ожирением и преддиабетом, однако для длительного питания она подходит не всем. В частности, специалисты указывают на возможное высокое содержание насыщенных жиров и недостаток клетчатки. После краткосрочного периода они рекомендуют рассматривать более сбалансированный средиземноморский рацион.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач рассказала о действии популярных лекарств, предназначенных для сжигания жира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
кето диета
20:01, 28 августа 2026
Кетогенная диета оказалась эффективнее других при ожирении – исследование
стейк рыбы, блюдо
13:05, 06 января 2026
Популярная диета викингов – кому нельзя
Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики
22:34, 15 августа 2026
Ученые раскрыли неожиданный эффект популярной диеты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андрей Карпович перед матчем Елимай - Кайрат
01:20, 07 сентября 2026
"Самый позорный матч для меня": Карпович извинился за разгром "Елимая" от "Астаны"
Молодёжная сборная Узбекистана переиграла Серию в Кубке Азии по футболу
00:49, 07 сентября 2026
Молодёжная сборная Узбекистана разгромила Сирию в Кубке Азии по футболу
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал US Open-2026
00:36, 07 сентября 2026
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал US Open-2026
&quot;Динамо&quot; без Зайнутдинова переиграло &quot;Спартак&quot; в РПЛ
23:59, 06 сентября 2026
"Динамо" без Зайнутдинова переиграло "Спартак" в РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: