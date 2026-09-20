Ученые нашли генетический признак, который может предшествовать раку у мужчин

Рак может начинаться с изменений, которые невозможно заметить невооруженным глазом. У мужчин одним из таких признаков ученые назвали потерю Y-хромосомы в клетках тканей. Исследование показало, что это изменение может появляться еще до формирования опухоли, сообщает Zakon.kz.

Исследователи изучили около тысячи образцов тканей 405 мужчин. На примере тканей мочевого пузыря они обнаружили закономерность, что чем ближе участок находился к опухоли, тем больше в нем было клеток без Y-хромосомы, пишет журнал JCI Insight.

Аналогичные изменения нашли в внешне нормальных тканях рядом с опухолями кишечника, пищевода, поджелудочной железы и легких.

"Потеря Y-хромосомы может происходить на ранних этапах развития рака. В будущем этот признак потенциально может помочь выявлять ткани с повышенным риском при исследовании биопсий", – предполагают ученые.

Ранее исследователи установили, что отсутствие Y-хромосомы в раковых клетках может влиять на их взаимодействие с иммунной системой. Новая работа показывает, что изменения могут появляться еще до образования опухоли.

Ранее онколог Густаво Шварцман заявил, что длительный кашель может быть одним из симптомов рака легких и не должен оставаться без внимания.